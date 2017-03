Santa Fe, la ciudad que los intercambistas eligen por sus paisajes y universidad

La Ciudad Cordial recibió a más de 100 estudiantes de distintos puntos del planeta que llegaron para cursar parte de sus carreras en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Los jóvenes contaron que eligieron Santa Fe por el reconocimiento de la casa de altos estudios, por el tamaño de la ciudad y el paisaje. Los intercambistas apuntan a que la experiencia vaya más allá del estudio y tienen previstos viajes por el país.

Elías Mora tiene 22 años y llegó desde Ciudad del Este (Paraguay) para estudiar Música en la capital provincial. Contó a Diario UNO: "Siempre oí muy buenas referencias del estudio musical en la Argentina. Tuve que elegir entre tres opciones y tuve la corazonada de que esta era la indicada". También tuvo el asesoramiento de un amigo de Puerto Iguazú que conocía la UNL y le dijo que era "muy buena".

El estudiante paraguayo reconoció que el recibimiento que tuvo en Santa Fe fue muy cálido. "La gente de Santa Fe me recibió súper. Superó mis expectativas. Estoy muy contento", dijo y agregó que quiere, por lo menos, ir un fin de semana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Feria del Libro.

Lidia es la primera estudiante de Grecia que llega a la universidad para cursar un cuatrimestre de Arquitectura. "Cuando se creó la relación entre mi facultad y la de aquí quise aprovecharla", explicó la joven que habla perfectamente el español porque vivió seis meses en España con otro intercambio académico.

"Me voy a quedar cuatro meses y quiero viajar lo más que pueda. Hay muchos lugares hermosos y la gente ha sido muy amable", contó.

El mismo proyecto tiene Yosabel, una cubana de 22 años que, como vive en Santa Clara –la ciudad donde se encuentra el mausoleo del Che Guevara– está muy entusiasmada por estar en la misma provincia donde nació su héroe nacional.

"Vine a estudiar Licenciatura en Economía y elegí a la UNL porque está en una ciudad muy bonita y en mi país hay una historia que está muy ligada al país donde nació el Che. Por eso me interesaba conocer e indagar sobre la mirada de los santafesinos y los argentinos sobre él", señaló.

Y destacó: "Desde que llegué me siento como en casa. Todas las personas han sido muy buenas y no tuve ningún problema". Mientras se está instalando y disfrutando de las actividades organizadas, en especial para los intercambista, va tomando nota de todos los lugares que le van recomendando para conocer.

En cuanto a su formación profesional, Yosabel confía en que los meses que pasará en las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas le permitirán complementar los contenidos que da en su universidad.

Joana es de Finlandia y es la segunda vez que visita Latinoamérica, antes estuvo en Ecuador, pero ya tiene una muy buena impresión de Santa Fe. "Veo que la gente es muy amable, hay mucha música, comida muy buena y hace más calor que en Finlandia, incluso estos días que hizo un poco más de frío (risas)", contó.

Como sus compañeros, esta joven que va a estudiar Derecho tiene previsto realizar algunas viajes y, entre los destinos, se destaca la Patagonia, el norte y Buenos Aires. "Me encantó el edificio de la facultad, que sea antiguo, y la costanera, ya estuve corriendo por ahí. Además me gusta mucho porque se puede caminar por todos lados, me parece una ciudad segura", analizó.

Perfil internacional

En total son 112 jóvenes de 17 países que cursarán entre un cuatrimestre y un año en alguna de las unidades académicas de la UNL. Hay estudiantes de Alemania, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, España, EE. UU., Finlandia, Francia, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Angola, y por primera vez de Grecia. Y esas llegadas implican, también, que hay santafesinos que cursarán en esos países porque los programas son de reciprocidad.

De hecho, durante el acto de recibimiento, Julio Theiller –responsable de Relaciones Internacionales de la universidad– remarcó que la formación de futuros profesionales con una mirada internacional es una de las políticas centrales que se están encarando. "Al fin y al cabo, las profesiones del siglo XXI tienen que desempeñarse en un mundo global, en empresas multinacionales y la formación universitaria con un perfil internacional es una obligación de las instituciones de educación superior y un desafío de la época", remarcó.