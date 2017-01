Santa Fe: las estaciones esperan el aviso oficial para la suba de la nafta

Las estaciones de servicio de la ciudad de Santa Fe esperaban esta martes la confirmación oficial de las petroleras sobre el aumento de las naftas, que según estimaban podría suceder en las próximas horas ya que la versión era que esto pasaría en los primeros quince días de 2017. La suba estaría alrededor del 8 por ciento y no alcanzaría a todas las marcas.





"Estamos esperando el aviso, hasta el momento no hay nada. YPF es la petrolera que maneja el 60 por ciento del mercado y ellos comunican por lo general los cambios en los precios al final del día para que se empiecen a aplicar al día siguiente; y el resto de las compañías envían un mail con los nuevos valores. Pero hasta ahora nada sucedió", manifestó Alberto Booz, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la ciudad, al cierre de la edición de UNO.





El representante del sector aseguró que tal vez esto se dio a partir del anuncio del presidente Mauricio Macri sobre Vaca Muerta, donde se esperaba que después de eso se venía el aumento, pero "no tenemos ninguna precisión", dijo Booz y luego agregó: "Solamente tenemos lo que dijo (Juan José) Aranguren hace un tiempo, donde en la primera quincena del año se iba a dar un aumento de alrededor del 8 por ciento, pero nada más. Hasta ahora no sucedió, pero aún faltan algunos días para que se cumpla ese plazo".





En cuanto a la demanda, Booz dijo que es normal para la época del año que se vive. "La demanda siempre es la misma porque por más que quieras dejar de consumir la nafta no se puede, tal vez se deja de usar un poco el auto para ocio, pero si se usa para trabajar no se puede, y no es como otro elemento que se puede comprar y almacenar. Entonces la venta es bastante normal para esta fecha del año donde no hay clases, tampoco actividad judicial y poco movimiento por las vacaciones. Siempre hablando del centro de la ciudad", fundamentó.





Comparaciones

Según el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la ciudad, no se sabe si la suba alcanzará a todas las marcas. Al cierra de la edición, el litro de nafta súper en las estaciones de YPF era de 18,93 pesos; y la premium se veía a 20,65 pesos. Con el aumento de 8 por ciento, la primera pasará en Santa Fe a $20,44, y la otra a $22,30 y el gasoil de $16,58 a $17,90. Mientras que en la petrolera de Shell, la súper pasaría de $19,59 a $21,15; y la V-Power de 21,59 pesos a 23,31 pesos. "Esta variación se puede dar en cualquier momento, si ya se anunció es porque se va a dar. Tampoco sabemos a ciencia cierta si va a ser el 8 por ciento", agregó Booz.





En esta línea agregó: "Ese porcentaje, según dijo el ministro de Energía (Aranguren), era un reajuste que había quedado de 2016, que se había pasado para este año y nada más que eso. Como tampoco sabemos si va a ser en todos los productos o en algunos no va a haber modificaciones, en definitiva no hay precisión al respecto".





Vale recodar que el año pasado, los precios de los combustibles aumentaron un 31 por ciento y con la suba pautada, el alza redondeará un 39 por ciento anual. "Según anunció el ministro, se cree que este año el único aumento que se daría de ahora en más sería por la diferencia de cotización del dólar que hace variar el precio del barril, pero como se estima que se va a mantener estable por lo menos por unos meses, no se daría variaciones de precios. Esperamos que esto suceda y sobre todo teniendo en cuenta que no hay tantos atrasos. Lo cierto es que por ahora hay que esperar que en los próximos días se dé este 8 por ciento que quedó pendiente y después veremos cuál es la proyección para este 2017 que recién comienza", manifestó este martes Alberto Booz en diálogo con Diario UNO de Santa Fe.









Los aumentos afectan la venta de combustibles