Los representantes sindicales de los gremios estatales y privados, José Testoni (Amsafe) y Patricia Mounier (Sadop) respectivamente, señalaron que el panorama para llegar a un acuerdo con el gobierno provincial en las paritarias "es complicado" si no aumentan los porcentajes ofrecidos y anticiparon que "estamos decididos a continuar con las medidas de fuerza".





En declaraciones a la prensa, esta mañana Testoni afirmó que "cuando nos dicen 19.5 de aumento, es una risa, cuando en el último mes la inflación fue de 2.5" y aseguró que "el panorama es complicado". "Con estos índices de inflación, aceptar una propuesta así es aceptar una rebaja salarial", aseguró y ratificó la adhesión a los paros nacionales anunciados para el 15 y 16, y 21 y 22 del corriente.





"El lunes por la tarde estaríamos reuniéndonos con las comisiones técnicas del gobierno para ver si se puede destrabar el conflicto con alguna nueva oferta salarial que presente el gobierno", agregó. Al ser consultado por las declaraciones del ministro de Gobierno Pablo Farías, sobre la posibilidad de descontarle a los maestros los días no trabajados por los paros, Testoni dijo que "esto no es un conflicto nacional y eso no lo puede desconocer el gobierno provincial". "Esperaría una cierta comprensión por parte del gobierno provincial, porque lo que peleamos es que no se pierdan los fondos para educación que tantos años costó conseguir y que no se pierda el ámbito de negociación colectiva nacional", agregó.





Por otra parte, Patricia Mounier, indicó que "nosotros no hemos recibido ninguna convocatoria para el lunes hasta el momento" y resaltó "estamos chequeando desde esta mañana y no, no hemos recibido invitación por escrito ni por llamado telefónico. Hasta donde sé, tampoco le llegó a Amsafe. Lo que sabemos lo sabemos por la prensa". "En la comisión técnica se analizan ciertos números, pero no se hace una propuesta salarial. No sé qué es lo que vamos a tratar, si es que finalmente nos convocan". "Estamos esperando una propuesta salarial que habilite la discusión. La oferta del 19% la rechazamos de plano porque es totalmente insuficiente. Queremos saber cuál es la nueva propuesta, para sentarnos a dialogar otra vez" explicó.





"Si el gobierno no está dispuesto a aumentar el porcentaje, el panorama está muy oscuro y el plan de lucha va a continuar" y aseguró que "hay mucho enojo porque amenazan, y salen a decir por la prensa lo que tendrían que plantear en la mesa paritaria en el Ministerio de Trabajo". Por parte del gobierno provincial, el ministro Pablo Farías señaló que "vamos a descontar los días, lo planteamos y ellos lo saben. Planteamos el diálogo pero si aún así persiste, se va producir el descuento en los días de huelga en las próximas medidas de fuerza".





El lunes no se reunirá la comisión paritaria formal en el Ministerio de Trabajo, sino los equipos técnicos constituidos por referentes sindicales y funcionarios esencialmente del Ministerio de Educación. "La intención es analizar formas de distribución del aumento propuesto (del 19,5 % en dos tramos), y conversar acerca de cuáles son sus expectativas. Queremos saber si estamos lejos o cerca del planteo de los gremios, para determinar también si debemos prepararnos o no para un largo conflicto", aseguró. "Nosotros no nos vamos a reunir si hay una medida de fuerza. Es necesario que se levante para poder hacer la reunión de la mesa paritaria", culminó el funcionario.





