Santa Fe RC y CRAI perdieron en su visita a Córdoba

En el marco de la 2° fecha de la copa de Plata del Torneo Regional del Centro, Santa Fe Rugby cayó este sábado frente a Córdoba Athlétic por 42 a 21, en un cotejo desarrollado en barrio Jardín Espinosa, el cual fue controlado por el cordobés Emanuel Nuñez.

Por lo que fueron el desarrollo de las acciones el marcador final aparece a todas luces como exagerado, pero el mismo tiene su fundamento en que los dueños de casa jugaron un muy buen segundo tiempo, y supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron.

En el primer tiempo, Santa Fe Rugby jugó mejor, tuvo un gran trabajo en defensa, pero le costó en la definición, ya que tuvo algunas posibilidades de marcar en el ingoal cordobés. Así y todo, se fue al descanso igualando 7 a 7, lo cual habla a las claras de lo parejo que fue el trámite.

En la parte complementaria, Santa Fe Rugby no aguantó el ritmo de los dueños de casa, cometió muchos penales, y Córdoba Athlétic mejoró su producción, y de la mano del tercera línea salteño Francisco Ovejero, autor de cuatro ensayos, y la buena conducción del medio scrum Cane, logró quedarse con la victoria.

En barrio Alberdi, CRAI no pudo con el duro elenco de Universitario de Córdoba 39 a 26, bajo el referato de Juan Manuel López, mientras que en Río Cuarto, Estudiantes de Paraná fue superado por Urú Curé 31 a 14 con el control de Javier Flores.

Las posiciones de la Zona Litoral quedaron así: Estudiantes, Santa Fe Rugby y CRAI 0, mientras que la Zona Córdoba de este modo: Universitario de Córdoba 10, Uru Curé de Río Cuarto y Córdoba Athlétic 8. La próxima fecha jugarán CRAI con Urú Curé de Río Cuarto, Santa Fe Rugby con Universitario de Córdoba y Estudiantes de Paraná con Córdoba Athlétic.

En la copa de Oro, en Villa Warcalde, Duendes de Rosario venció a Tala Rc 48 a 26; en los Boulevares, Palermo Bajo derrotó a Gimnasia y Esgrima de Rosario 34 a 33, y en el Bosque, Jockey de Rosario hizo lo propio con La Tablada de Córdoba 28 a 24.

Las posiciones de Córdoba están así: La Tablada y Palermo Bajo 5, Tala RC 4; mientras que en Litoral están de esta forma: Jockey de Rosario 9, Duendes 5 y Gimnasia y Esgrima 4. En la próxima fecha jugarán Jockey de Rosario con Tala, Duendes con Palermo Bajo y Gimnasia y Esgrima de Rosario con La Tablada.

En el Regional del Litoral

En la última fecha de la Zona Reclasificación del interuniones litoraleño, CRAR de Rafaela logró ascender a primera división ya que le ganó a Caranchos de Rosario por 25 a 10. En General Lagos, Provincial de Rosario se impuso a Los Pampas de Rufino por 28 a 16, y jugará también en el sector principal del Regional. En la Tortuguita, Paraná Rowing Club perdió con Logaritmo 11 a 7, y en Santo Tomé, La Salle Jobson fue impiadoso con Cha Roga al ganarle por 60 a 7.





Síntesis





Córdoba Athlétic: Facundo Russo, Juan Sánchez y Exequiel Leonangili; Gonzálo Vázquez y José Luque; Cristian Acquaro, Matías Emma y Francisco Ovejero; Pedro Cane y Augusto Guillamondegui; Agustín Hormaeche, Juan Martín Romero, Juan Escobar, Pedro Cáceres e Ignacio Rizzi. Entrenador: Carlos Moyano.





Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Agustín Bude y Facundo Costa; Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal; Exequiel Milesi, Francisco De Biaggio y Lucas Caputto; Bautista Gorla y Santiago Quirelli ; Alfredo Milesi, Marcos Erbetta, Agustín Foradini, Ignacio Navarro y Dalmiro Borzone. Entrenador: Raúl De Biaggio.





Primer tiempo: 12´amarilla Exequiel Leonangili, 14´ try Facundo Costa convertido por Dalmiro Borzone, 22´try Francisco Ovejero convertido por Augusto Guillamondegui, 39´ amarilla Exequiel Milesi,





Segundo tiempo: 4´ penal Augusto Guillamondegui, 9´ try Exequiel Milesi convertido por Dalmiro Borzone, 12´penal Augusto Guillamondegui, 17´ amarilla Martín Roldán y Gonzálo Vázquez, 25´ amarilla Victor Tripicchio, 30´ try Francisco Ovejero convertido por Augusto Guillamondegui, 34´ try Gustavo Stieffel convertido por Dalmiro Borzone, 38´ try Francisco Ovejero convertido por Augusto Guillamondegui, 41´ try Francisco Ovejero convertido por Augusto Guillamondegui.





Ingresaron: Joaquín Alonso, Francisco Diburzi, Martín Roldán, Gustavo Stieffel, Pablo Pfirter, Victor Tripicchio (Santa Fe RC); Tomás Calvo, Facundo Russo, Joaquín Sánchez, Diego Bustos (Córdoba Athlétic).