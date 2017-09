Santa Fe Rugby festejó doble en el Torneo Dos Orillas

El pasado fin de semana finalizó la segunda etapa del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto organizado la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby.





No caben dudas que fue el año de Santa Fe Rugby Club en inferiores, ya que consiguió festejar en Menores de 15 y Menores de 17 años, pero fue subcampeón en Menores de 16. No menos importante fue el trabajo realizado en Menores de 19 años, ya que en la fase clasificatoria terminóo segundo, más allá que ahora quedó quinto, con un dato no menor, es que varios jugadores, pasaron al plantel superior.





En la útlima fecha del Final Six, en M19, por la Zona Campeonato, el campeón resultó Estudiantes de Paraná, que le ganó a Universitario 59 a 14,, mientras que CRAR igualó con CRAI 22 a 22. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby superó a La Salle Jobson 39 a 7. Las posiciones finales quedaron así: Estudiantes 13, CRAR 11, Universitario y CRAI 10, Santa Fe Rugby 8, La Salle 5.





En cuanto a la Clasificación, en la Tortuguita, Rowing venció a Cha Roga 26 a 10, Alma Juniors a Querandí 48 a 17, y Capibá a Tilcara por 36 a 24. Las posiciones quedaron de esta forma: Rowing 15, Capibá 13, Alma Juniors 8, Querandí 7, Tilcara y Cha Roga 6.













Orillas-4.jpg











Más resultados

En Menores de 17 años, el campeón resultó Santa Fe Rugby Club, quien en la última fecha, en Sauce Viejo, se impuso a Universitario por 30 a 21. El subcampeonato quedó para CRAI que igualó con el Paraná Rowing Club 15 a 15, y Estudiantes derrotó con claridad a Tilcara por 68 a 0. Las posiciones finales quedaron así: Santa Fe RC 13, CRAI 12, Universitario y Rowing 10, Estudiantes 9 y Tilcara 5.





En la Clasificación, CRAR derrotó a Capibá 61 a 5, Alma Juniors a Querandí por 26 a 24, y Cha Roga le ganó los puntos a La Salle Jobson, ya que no se disputó. Las posiciones quedaron así: CRAR 15, Alma Juniors 12, Cha Roga 11, Querandí 9, La Salle y Capibá 5.









Orillas-3.jpg







En Menores de 16 años, Tilcara cortó una sequía importante de 17 años de no conseguir títulos en inferiores, y lo hizo tras ganarle a Estudiantes, en el Plumazo, por 19 a 15. En la autopista, CRAI cayó ante el Paraná Rowing Club 27-19, mientras que Santa Fe Rugby Club resultó subcampeón, aunque le tocó caer ante Universitario, en Sauce Viejo, por un ajustado 13-12. Las posiciones quedaron de esta manera: Tilcara 13, Santa Fe RC 12, Estudiantes 11, Rowing 9, Universitario 8 y CRAI 7.





Orillas-2.jpg





Finalmente, en Menores de 15 años, Santa Fe Rugby Club fue el que logró festejar el título, tras derrotar a Universitario por 49 a 17. En el Plumazo, Estudiantes venció a Tilcara 26 a 5, y el Paraná Rowing Club lo hizo ante el CRAI por 31 a 5. Las posiciones quedaron de este modo: Santa Fe RC 15, Estudiantes 13, Universitario 10, CRAI 8, Tilcara y Rowing 7.





En la Clasificación, Cha Roga superó a La Salle Jobson 29 a 19, Alma Juniors derrotó a Querandí RC 45 a 14 y CRAR de Rafaela a Capibá por 50 a 5. Las posiciones finales quedaron de esta manera: CRAR 13, Cha Roga 12, La Salle y Capibá 9, Alma Juniors 8 y Querandí RC 4.