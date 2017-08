Santa Fe Rugby se quedó con el clásico

En el marco del sexto capítulo correspondiente al Súper 10 del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe Rugby Club derrotó en condición de visitante a Universitario de Santa Fe por 28 a 8. El cotejo se desarrolló en barrio Las Delicias, ante un buen marco de público, en una jornada impecable desde lo climatológico y que contó con el correcto arbitraje del santafesino Fernando De Feo.





Si bien las acciones fueron muy equilibradas y jugadas con mucha intensidad, lo cierto es que la escuadra de Sauce Viejo fue superior y se quedó merecidamente con el triunfo. Desde hace varios partidos, el conjunto tricolor viene demostrando una notoria mejoría y un evidente crecimiento en cuanto al juego.





Ante Universitario, los conducidos por Raúl De Biaggio supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron, en el primer tiempo, a partir de la gran cantidad de infracciones que cometió el dueño de casa, que fue la razón por la cual el 10 Galíndez logró sumar con el pié. Igualmente, la apertura del marcador llegó a partir de una buena acción ofensiva de la visita, y que le permitió al segunda línea Cabal apoyar en el ingoal contrario.









Clasico2.JPG











En el segundo tiempo, Universitario buscó levantar su producción, y achicar las diferencias pero con mucho oficio Santa Fe Rugby se lo impidió ya que demostró una eficiente labor defensiva. A ello hay que sumarle que el medio scrum Quirelli jugó un buen partido, y merced a esa correcta conducción, logró que el ingresado Frustagli llegue en dos ocasiones al ingoal contrario.





En el epílogo del encuentro, los conducidos por Martín Valentinuzzi, lograron descontar a partir de una jugada aprovechada por Felipe Nepote, lo que cerró el marcador 28 a 8, en favor del conjunto de Sauce Viejo. El local es un equipo en formación, que está adquiriendo rodaje y experiencia, y Santa Fe Rugby acumuló el segundo triunfo consecutivo, y tiene como objetivo meterse en las semifinales.









Clasico3.JPG















Síntesis:

Universitario 8- Santa Fe Rugby Club 28

Universitario de Santa Fe: Nicolás Mathei, Juan Manuel Espinosa y Luciano Franco; Emilio Villalba y Carlos Gatti; Bruno Gutiérrez, Nicolás Salteño y Aaron Pasquet; Lautaro Valentinuzzi y Germán Millaá; Agustín Zalazar, Exequiel Benítez (capitán), Nicolás Rivadeneira, Felipe Nepote y Federico Bruzzone. Entrenador: Martín Valentinuzzi.

Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Gustavo Stieffel y Gonzalo Del Pazo; Luis Mariano Cabal y Joaquín Alonso; Tomás Longo (capitán), Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Sebastián Alvarez, Marcos Erbetta, Gonzalo Galan, Ignacio Navarro y Lucas Borgarello. Entrenador: Raúl De Biaggio.

Primer tiempo: 8´ try Luis Mariano Cabal convertido por Agustín Galíndez, 11´ penal Lautaro Valentinuzzi, 16´ amarilla Carlos Gatti, 17´ penal Agustín Galíndez, 34´ penal Agustín Galíndez, 35´ amarilla Luis Mariano Cabal.

Parcial: Universitario 3- Santa Fe RC 13

Segundo tiempo: 10´ penal Agustín Galíndez, 27´ try Fabián Frustagli convertido por Agustín Galíndez, 38´ try Fabián Frustagli, 40´ try y conversión de Felipe Nepote.

Cambios en Universitario: Jonathan Benítez por Luciano Franco, Gonzálo Meza por Aaron Pasquet, Giuliano Buccini por Carlos Gatti, Tomás Digiorio por Nicolás Rivadeneira y Agustín Bruzzone por Lautaro Valentinuzzi.

Cambios en Santa Fe Rugby:Agustín Bude por Francisco Duranda, Santiago Caputto por Gustavo Stieffel, Fabián Frustagli por Lucas Caputto, Juan Bautista Gorla por Francisco De Biaggio, Federico Gorla por Ignacio Navarro, Dalmiro Borzone por Gonzálo Galán.