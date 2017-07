Actitud Solidaria recorre las calles de la ciudad y asiste a unas 70 personas

En 2010 nació en la ciudad de Santa Fe Actitud Solidaria, una agrupación que cuyo objetivo es brindar asistencia a las personas que viven en situación de calle. La iniciativa surgió de Martín Mónaco y un grupo de amigos, quienes una tarde fría sintieron la necesidad de ayudar a quienes atraviesan esta realidad. La labor la desarrollan durante todo el año, pero la demanda se intensifica en esta época.





actitud solidaria Realización: Bárbara Favant







Asisten a unas 70 personas y los que les dan un alimento elaborado en el día con una infusión caliente, un jugo; y ropa de abrigo, elementos de higiene personal, frazadas, calzado y cuando tienen, colchones, y los que están acompañados por animalitos como un perro les dan alimento balanceado.





Son más o menos unos 70 también los voluntarios que a diario cumplen con las distintas tareas, desde preparar los alimentos, clasificar y acomodar la ropa hasta limpiar el lugar o salir a la noche a repartir las raciones. Hay estudiantes, profesionales y trabajadores que se hacen un momento en el día para tender una mano. Las edades también son muy dispares. Lo importante es colaborar y hacer factible esta acción solidaria.





Todos hacen todo

Martín Mónaco es uno de los impulsores de Actitud Solidaria y él junto a un grupo de voluntarios abrió las puertas de la casa a UNO Santa Fe donde funciona la ONG en barrio Roma para contar cómo es el día a día. "En cuanto a las personas en situación de calle, el relevamiento que tenemos está cercano a las 70 personas. Hace un mes atrás eran menos, pero se fue incrementando lamentablemente por la situación que atraviesa el país ", dijo en primer lugar.





Las salidas son de martes a sábados "pero si hay alguna situación adversa como mucho frío o lluvia, hay una brigada pasiva que son chicos que se anotan para colaborar y son ellos los que salen los domingos o lunes para asistir con ropa seca y una infusión caliente y alguna que otra golosina, no la comida propiamente dicha que se hace el resto de los días", dijo Mónaco.





La mayoría de las personas en situación de calle son adultos y hombres, hay cinco mujeres que ya hace años que están así y no hay chicos. "El trabajo que hacemos es para optimizar todos los recursos, el económico, el material y hasta el humano. Siempre se traza una ruta, para hacer valer el tiempo y los recursos", agregó Martín a UNO Santa Fe.





Sobre el trabajo diario, contó: "Lo nuestro es continuo, desde la mañana temprano que se busca el pan, se empiezan a preparar las verduras, a veces vienen más voluntarios a la tarde, entonces algunos pasos se los retrasa y se los deja para ese momento, se raciona el alimento balanceado para los perros, la yerba, el azúcar, las galletitas, es decir todo lo que tenemos con los recursos que tenemos abarcamos la mayor cantidad de gente posible".





Y a la tarde la tarea es más intensa. Cuando la comida está lista, se trabaja en coordinación: un grupo llena las bandejas, el otro las envuelve, el otro pone las raciones en cajas y todo va a los autos que se ponen a disposición para hacer la recorrida. Por lo general es más de un equipo el que sale a la calle. Mientras esto sucede, un último grupo de personas es la responsable de limpiar y dejar todo en condiciones para el otro día.





Trabajo ininterrumpido

"Arrancó de casualidad", dijo Mónaco sobre cómo nació Actitud Solidaria y luego agregó: "Éramos seis compañeros que estábamos charlando un día de lluvia y mucho frío y nos pusimos a contar anécdotas sobre lo vivido en 2003 con la inundación. Repasamos las distintas vivencias por ejemplo que para buscar ropa seca o un plato de comida tenías que ir a una escuela o algún lugar donde preparaban. Y sin querer lo comparamos con los que hoy viven en la calle y surgió la idea de ver qué podíamos hacer".





El relató continuó: "No dimos muchas vueltas, buscamos en las alacenas, nos fijamos qué teníamos cada uno y con lo que encontramos un domingo de junio de 2010 arrancamos. Y después fuimos involucrando a distintos familiares, y no solo les gustó la idea sino que lo fueron trasmitiendo y el boca a boca nos ayudó mucho porque no había redes en ese momento. Eso fue creciendo año a año hasta llegar a lo que es hoy por hoy"





Esta ONG funciona por las donaciones. "La gente tiene varias formas de colaborar. Siendo voluntaria, que presta su tiempo en el momento y las horas que puede, algunos participan en lo que es la preparación de alimentos, en cocinar y luego se vuelven a sus casas, otros clasificando y otros prestan más tiempo para las salidas, muchos aportan sus autos para hacer el recorrido", contó Mónaco.





Y en esta línea agregó: "Y los recursos materiales en si provienen de las donaciones que hace la gente. Lo recepcionamos y hay momentos que pedimos cosas puntuales para no amontonar en una estantería y que después eso no tenga su uso apropiado. La ropa es lo primero que acerca. Muchos se sacan la ropa de verano y eso no lo podemos dar ahora por ejemplo, entonces pedimos ropa de estación. Lo principal son medias, calzado, gorros, bufandas, frazadas y camperas, que es lo más difícil de conseguir".





Más acciones

Vale resaltar que Actitud Solidaria no es la única acción que llevan a cabo, sino que también trabajan con la comunidad Mocoví Com Caia que está en Recreo. "Se hacen actividades recreativas, se los ayuda con alimentos, ropa, calzado, se le enseñan hábitos como el cuidado del cuerpo, el lavado de manos, el cepillado de dientes, entre otras acciones. Hacemos festejos para el Día del Niño , para Navidad, también en la época previa al inicio de clases se los incentiva para que sigan estudiando, donando todos los elementos necesarios", contó Mónaco.





En esta línea y antes de finalizar comentó con orgullo que "es muy importante porque cuando comenzamos había un 25 por ciento de escolaridad en esta comunidad y hoy estamos en un 85 por ciento". También colaboran con distintas organizaciones dentro de la provincia de Santa Fe .