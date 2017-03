Agrupaciones moteras marcharán contra reglamentación nacional

El gobierno nacional reglamentó este martes el decreto 171/2017, el cual modifica la ley nacional de tránsito para tener un mayor control de identificación de los motociclistas y así combatir a los "motochorros", y por medio del cual estableció el 15 de junio como fecha para implementar la medida que establece la obligatoriedad de llevar el número de la patente en el casco del conductor y de su acompañante.





Ante esta disposición, que el municipio local no aplicará (ver aparte), distintas agrupaciones de diversos puntos del país que nuclean a los amantes de los motovehículos protestarán en forma pacífica contra la medida, a la cual no dudaron en calificar como discriminatoria.





En Santa Fe, el grupo La Misa, el cual está integrado por aficionados a las motos y que desde hace tres años se reúnen todos los jueves para compartir sus anécdotas y amor por los fierros de dos ruedas, marchará para solicitar que se deje de lado esta nueva normativa.

En sintonía con los grupos que se organizaron para visibilizar su malestar, la convocatoria se llevará a cabo este miércoles, a partir de las 19, frente a Canal 13.

"Es pacífico, es para motociclistas como nosotros y dueños de motos que las usan para trabajar, circular y cumplen con todo con lo que la ley manda", explicó Roberto Miranda, referente de la agrupación La Misa.

Además, agregó que no están en contra de las normas ya establecidas y que se amoldan a los requerimientos de las medidas obligatorias en motovehículos. "Estamos en contra de la discriminación, el chorro roba a pie o en auto. La estadística en el país asegura que el 26% de los robos se realiza en moto, mientras que el resto es o a pie o en vehículos con vidrios polarizados", explicó Miranda.

Al respecto, sostuvo que la medida impulsada por el gobierno nacional busca combatir la delincuencia; sin embargo los controles actuales que se realizan no son suficientes o no se hacen. "Cuando se ven cuatro o cinco personas en una moto no los paran. Haciendo cumplir esas medidas creo que evitás la delincuencia y ese es el propósito. Es un déficit de organismos y la quieren suplir con los cascos numerados y chalecos", valoró.





La agrupación se reunirá en la explanada frente a Canal 13, a las 19, para luego marchar hasta Casa de Gobierno, cada uno en su moto y respetando a los demás automovilistas. "La convocatoria es pacífica, todos trabajamos y cumplimos con todos los requerimientos y queremos seguir así. Esto es un avasallamiento a derechos nuestros", sentenció el referente y organizador de la medida en la ciudad.

"Nosotros somos posiblemente «choros» y tenemos que estar identificados, cuando lo que tiene que estar identificado es el vehículo y eso lo cumplimos", aseguró Miranda.





En ese sentido, no tardó en calificar la nueva medida como un despropósito y una forma de discriminación en contra de los motociclistas.





"Creemos que la medida para que esto disminuya y que no haya tanta delincuencia es cumplir lo que ya está establecido", afirmó el referente, quien aseguró que el impedimento de no poder circular de a dos, como lo propone la norma en determinados lugares y horarios, "es una locura".





"Nosotros hacemos la reunión los jueves a la noche en la Costanera y todas las motos tienen todo lo que se reglamenta y enfrente se ubican los que dan vueltas, los «mosquitos» –relata Miranda–. Nosotros nos enteramos que llegan cuando aparecen los inspectores. Se suben a la vereda, donde hay familias, andan en contramano. Vamos a implementar eso, no hagamos más operativos estáticos y encierren a los que no cumplen".

La normativa

La resolución establece en su primer artículo "la identificación de dominio del motovehículo, adherida en letras y números reflectantes, sin que coincida con el color de fondo del casco", y precisa que la misma deberá ser colocada en ambos laterales de la prenda protectora.

Luego, indica que el acompañante del conductor "tendrá la obligación de utilizar un chaleco reflectante, con la identificación del dominio tanto en el frente como en el dorso".





Sobre este último punto, puntualiza que "el color del fondo del chaleco será amarillo puro, amarillo arena o amarillo naranja" y, en medio de dos bandas blancas reflectantes horizontales, "llevará impreso en letras y números blancos reflectantes, el número de dominio del vehículo".





Asimismo, la nueva normativa añade que "en caso de no usar chaleco reflectante, el acompañante deberá vestir prenda con bandas reflectantes o material combinado (...), además de llevar adherido o impreso en forma legible el dominio del vehículo que ocupa".

En otro artículo, en tanto, se establece que "la obligación de portar el casco y en su caso el chaleco con identificación, se extiende al momento del ingreso, egreso y circulación por el interior de las estaciones de servicios, siendo su uso obligatorio a los fines de la carga de combustible".





En los considerandos, se menciona que "la masividad del uso de motovehículos a lo largo del territorio de la Nación, y más allá de la comodidad que proporciona este medio de locomoción, su accesible adquisición y su economicidad, ha facilitado de modo paralelo la concreción de hechos delictivos en la vía pública, altamente reprochables por la sociedad".





Además, se remarca que "la implementación de estas medidas facilitará tanto a los afectados, como a los testigos, a las fuerzas de seguridad y a los operadores de las cámaras de videovigilancia, poder identificar a los autores de los delitos, y también posibilitará una mayor visualización por parte de terceros, a fin de disminuir la tasa de accidentes".





El decreto, que "entrará en vigencia el 15 de junio de 2017", lleva las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Bullrich y Dietrich.