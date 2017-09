Agustín Rossi junto a Axel Kicillof llamaron a "la unidad para frenar el ajuste"

El candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista, Agustín Rossi, y el diputado nacional, Axel Kicillof, compartieron una mateada en la Plaza del Soldado. Entre los presentes se encontraban el presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera, los candidatos Patricia Mounier, Luciano Barindelli, Nerea Tacani, el diputado nacional Marcos Cleri, los diputados provinciales Germán Bacarella y Leandro Busatto, y el presidente de la Festram Claudio Leoni.





En la oportunidad el ex jefe de bancada de kirchnerista manifestó: "Los convocamos a todos, a que desde Santa Fe le digamos que no a este modelo económico neoliberal que tanto daño le está haciendo a su tejido social".





"Santa Fe no quiere un modelo económico que empobrece a la clase media, que agrede a los trabajadores con salarios de hambre y despidos, que cierra comercios e industrias. Digámosle que tampoco Santa Fe quiere vivir en un país en donde no se respetan las libertades individuales, los derechos humanos, no queremos vivir en país donde haya nuevos desaparecidos".





A su turno el ex ministro de economía Axel Kicillof aseveró: "El Gobierno no quiere discutir el Presupuesto porque son todas malas noticias, de un muy fuerte ajuste. Este es un Presupuesto del ajuste y el endeudamiento, y si no se computara el blanqueo y reducciones de gastos, el déficit fiscal de este año sería del 6 por ciento del PBI, en lugar del 4,2 por ciento que tiene como meta el Gobierno".