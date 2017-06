Ahora deberá ser automática la transferencia de fondos para que el Concejo funcione

En la sesión de este jueves el Concejo Municipal sancionó por unanimidad un Decreto donde se establece que -a los fines de hacer efectivo el monto anual establecido como Presupuesto del Concejo dentro del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Santa Fe- el antepenúltimo día hábil de cada mes el Presidente del Concejo, en este caso Sebastián Pignata, deberá requerir al Ejecutivo la transferencia mensual y de manera automática los fondos necesarios para el correcto desempeño del cuerpo legislativo local.









En este caso deberá solicitar los recursos equivalentes a la treceava parte proporcional para afrontar los gastos de personal (es para abonar los sueldos de cada mes y en junio y diciembre para saldar los aguinaldos); y por otro la doceava parte también proporcional para pagar bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias. Todo esto del presupuesto total del Concejo Municipal determinado para el ejercicio del año de que se trate.





Si bien el espíritu es que estos fondos sean enviados en su totalidad y en tiempo y forma cada mes, se estableció -en caso de no ser así- un orden de prioridades para saldar: en primer término, se pagará al personal de planta del Concejo Municipal; luego el personal de gabinete (asesores y personal político); después se harán los aportes y contribuciones de la Seguridad Social así como las obligaciones impositivas; le seguirá el personal contratado; los que revistan el carácter de funcionario político (los concejales); y por último, se abonará a los proveedores de bienes y servicios.





En el último articulo, este Decreto que fue consensuado por los distintos bloques del Concejo, en especial cuenta con el aporte del Frente Progresista, Cívico y Social, se faculta al Presidente del Concejo Municipal para realizar todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa sancionada.





Los fundamentos

Ignacio Martínez Kerz (PL-Santa Fe es una Sola) fue el encargado de defender la iniciativa porque además es el autor del proyecto de Decreto que ingresó al cuerpo hace dos semanas. "Lo que pretendemos con este decreto es consagrar lo que la ley de municipalidades dictamina que es la transferencia automática de lo que todos los años se aprueba en el Presupuesto Municipal de los fondos que le corresponden al Concejo Municipal para su normal funcionamiento", explicó sobre el principal objetivo que persigue esta iniciativa sancionada.





Luego agregó: "Desde 1939 -año en que se sancionó la Ley Nº 2756 Orgánica de Municipios que rige la vida institucional de todos las municipalidades y comunas de la Provincia de Santa Fe- esto no era necesario y es un caso excepcional que un municipio de primera categoría como el de la ciudad de Santa Fe haya que tenido que consagrar con una herramienta legislativa la automaticidad de estos fondos".





Consideró más adelante que "es la primera vez que un municipio usa esto como una herramienta de presión", en relación al no correcto envío de los fondos necesarios por parte del municipio para el funcionamiento del Concejo. "En todos los años de este Concejo las transferencias se hacían en tiempo y forma, desde que asumió la presidencia Sebastián Pignata esto no fue así, basta como muestra que en un mes se hicieron nueve depósitos, desde que él está al frente llega el dinero a cuentagotas. Es por eso que esto viene a darle final a esta disputa que no es correcta y está fuera de la ley", agregó más adelante el edil justicialista.





Según anticipó el concejal, el Municipio aún sigue manteniendo una deuda con el Concejo. "Se hicieron, como viene ocurriendo desde diciembre, transferencias pero no se completa la totalidad y siempre queda un saldo y eso sigue pendiente. De todas maneras desde el momento en que no se cumple en tiempo y forma con la transferencia completa ya hay un hecho irregular que hay que subsanar. No es normal que esto suceda y es por eso que este Decreto intenta remediar esa falla", destacó más adelante Martínez Kerz.





En uno de los artículos se estableció un orden de prioridad en cuanto a los pagos, pero "si los fondos llegan en tiempo y forma como corresponde, ese criterio de prioridades tendría un valor simbólico y no es necesario aplicarlo, pero como en los último meses llega a cuentagotas, nos vimos en la obligación de establecer prioridades para que primero se cumplan los compromisos con el personal y después los funcionarios".





Si bien el proyecto fue sancionado por unanimidad, no sería la primera vez que el intendente José Corral vete una propuesta y después, al tener que rechazar esa negativa no se reúnen los dos tercios de concejales para sancionarla. En este sentido, Martínez Kerz manifestó: "Sería una irrupción por parte del Ejecutivo impropia porque son facultades que el Concejo tiene, entonces no sería razonable. Y además fue aprobado por unanimidad por lo que no considero que lo rechace".





En el caso de incumplimiento, el Concejo tiene la potestad de presentar una medida cautelar a través de la Justicia donde se exige en este caso a la Provincia que los fondos enviados al Municipio como comparticipables, una parte tenga que ser derivada al cuerpo legislativo local para cumplir con los compromisos como corresponde.