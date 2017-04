Alto Verde: impulsan revalorizar el puente Héroes de Malvinas

La concejala Alejandra Obeid (PJ) presentó un proyecto de Resolución a través del cual solicita al Ejecutivo que se revalorice el puente Héroes de Malvinas, paralelo al viejo Puente Palito, puerta de ingreso al barrio Alto Verde. La propuesta implica reparar y pintar las barandas existentes, colocar luminarias en zonas oscuras y también poner señalética horizontal y vertical. En esta línea, la edila justicialista consideró que también será oportuno que cuando se apruebe la iniciativa, el municipio realice la limpieza de cordones y accesos al puente, incorporándose cartelería específica para prevenir accidentes viales.Desde la vecinal del distrito costero vieron con buenos ojos esta iniciativa porque coinciden con la concejala que "es necesario una intervención". "Es un barrio con una población de más de 15 mil habitantes y, salvo el río, es la única conexión con la ciudad de Santa Fe ", dijo Hugo Cabrera, uno de los integrantes de esta institución vecinal. Aprovechó para contar que cuando se accede este puente hay algunos pozos que a veces y por la falta de iluminación se tornan peligrosos y hasta pueden ocasionar accidentes."El puente está muy descuidado. Ultimamente no está ni pintado ni mucho menos iluminado. Desde la vecinal queríamos hacer y colocar un cartel que anuncia que es Alto Verde porque hoy no hay nada que indique que se ingresa a un barrio. Pero el tema más complicado hoy es la luz y sobre todo los fines de semana cuando hay boliches y se complica aún más con el movimiento de gente y la oscuridad", manifestó a UNO Santa Fe Hugo Cabrera.El vecinalista se mostró satisfecho por esta presentación y apoyó la medida de la concejala. "Será bienvenido si se concreta. No solo es el acceso al barrio y se debe mejorar sino en esa zona también está el ingreso a la Vuelta del Paraguayo y es una zona un poco descuidada porque se ingresa al barrio y hasta que empiecen las primeras casas hay un trecho largo y no está iluminado, entonces si se mejora eso y además se hace un arreglo básico, sería fantástico", agregó Cabrera.Vale recordar que este sector se repavimentó, una obra que encaró tanto el Municipio como la Provincia y esta intervención completaría lo que ya se hizo. "La obra arrancó justo cuando comienza el puente Héroes de Malvinas y termina en la manzana 6, entonces que esa parte esté iluminada y que además se arreglen esos pozos que hoy nos preocupan, será ideal", concluyó el integrante de la asociación vecinal Pro Adelanto Alto Verde.