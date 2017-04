Alto Verde: un proyecto para mejorar las instalaciones de la vecinal

"Hace tiempo venimos pensando un cambio en las instalaciones de nuestra vecinal. Presentamos este proyecto y contamos con el visto bueno del Gobierno de la provincia. Hay que soñar, proyectar. Hay que proponer y ocuparse". Así expresa el mensaje en el muro de F acebook desde Alto Verde Noticias sobre la propuesta para mejorar las instalaciones de la institución.





"Hemos presentado varios proyectos relacionados con la vecinal. El primero fue un cerramiento que se concretó hace algunos años que es el tinglado y nos dieron 200 mil pesos y eso se hizo y se rindió. Hoy tenemos problemas estructurales y por las cuales recibimos quejas de los vecinos. Son instalaciones viejas, queremos renovarlas y por eso armamos un proyecto que presentamos al gobierno provincial. Ya tenemos el visto bueno", contó a UNO Santa Fe, Hugo Cabrera, vicepresidente de la Asociación Vecinal Alto Verde.





Más adelante, contó: "Es un proyecto que llevó mucho tiempo porque tuvimos que ver las condiciones y lo que queríamos teniendo en cuenta el poco espacio que disponemos. Queremos que sea de dos pisos". La vecinal hoy no tiene una oficina y las reuniones de comisión directiva se hacen en la cocina, entonces lo que quieren es mejorar este lugar pero a la vez tener una dependencia para concretar estos encuentros.





"También queremos mejorar el lugar donde se hacen eventos y se usa de cantina; además los baños y tener dependencias donde guardar cosas porque estamos proyectando y ya se hacen muchos talleres y los profesores tienen que llevar y traer sus materiales porque no tienen dónde dejarlos. Está Cilsa y no tienen dónde dejar las cosas. En definitiva, tener un lugar donde recibir a los funcionarios pero también al vecino, no recibirlos entre ollas en la cocina", agregó Cabrera.





Hoy la vecinal tiene un salón cerrado, la cocina y el tinglado en la parte de atrás y tres baños. "El problema es estructural. El salón techado y el tinglado están en buen estado, pero creemos que si tenemos mejores instalaciones, podemos ofrecer mejores condiciones. Alquilamos ese lugar siendo socio o no, a un precio bajo en comparación a lo que están los salones, y cuando hay eventos de las escuelas o bingos solidarios lo prestamos, por eso queremos tener algo mejor para el vecino", expresó más adelante.





El proyecto

En cuanto a la obra en sí, "la idea es romper, tirar abajo la parte vieja y hacer una estructura nueva con un entrepiso con la oficina y aulas", relató el vecinalista y luego agregó: "Esto ya fue presentado a la provincia y nos dieron la aceptación. Está claro que es una obra que con fondos propios no la podríamos hacer, es una obra cara porque además tenemos que arreglar el techo".





La principal función de la vecinal es llegar a los reclamos de los vecinos y de las instituciones "pero también queremos que sea un lugar de encuentro, donde se pueda hacer patín, boxeo , se junten los chicos que hacen rap, es decir que también funcione como un centro cultural, un punto de encuentro", dijo el vicepresidente. En definitiva "que no sea solo un lugar donde ir a reclamar sino también se acerquen para festejar algún hecho, traer un proyecto o aportar ideas u ofrecerse para dictar un taller o una charla".





Más iniciativas

La vecinal en los últimos tiempo ha sido protagonista de muchas cosas buenas para el barrio Alto Verde. "Los anuncios que hizo el gobernador los hizo en la vecinal. Y nosotros aprovechamos que cada vez que viene le hacemos algún proyecto para presentarle y siempre nos escuchó. Por ejemplo está la tercera etapa de la pavimentación de la calle principal que va a llegar hasta la escuela Papa Francisco y nosotros le presentamos la idea para que llegue hasta La Boca y también lo prometió, sería la cuarta etapa", contó el vecinalista.





Hoy esta obra llega hasta la manzana 6, es una obra significativa porque cuando llovía los colectivos llegaban hasta la entrada al barrio y no se podía ingresar más y la próxima etapa va a ser desde la torre de alta tensión ubicada en la manzana 6 hasta la Escuela de Oficios que está en la manzana 7, donde además está la parada de la línea 13 por lo tanto se estaría garantizando el acceso del transporte público.





"Ese tramo es largo pero más lineal, por eso lo que se está viendo es el tema del transporte, hasta dónde se puede llegar o cuál puede ser el recorrido alternativo mientras se hace el asfalto. Lo mismo estamos haciendo con los comercios porque no van a poder ingresar los proveedores, la idea es que tenga la mayor participación de los vecinos para evitar conflictos. Serían unos 600 metros", detalló Cabrera.





Según contó el vecinalista, para llegar hasta La Boca es otro el tipo de suelo que se hunde más, entonces están viendo qué es lo mejor y más perdurable, si bien el trayecto es largo, es también más lineal y es más fácil. "Está el visto bueno del gobernador, solo faltan terminarse algunos detalles de la etapa II, pero nos dijeron que dentro de un mes se llamará a licitación para la etapa III por lo que creemos que este año va a estar en marcha esta etapa", expresó.





Es necesario aclarar que este domingo a las 14 finalizó el acto eleccionario y la junta electoral anunció cuál es la lista ganadora y el próximo domingo se hace la asamblea ordinaria donde se hace un resumen de la gestión anterior y ahí constan en acta los nuevos integrantes de la comisión directiva ganadora y asume por dos años más. "Hace muchos años que no había elecciones, esto también es bueno y en este caso se presentaron dos listas lo que habla de la participación ciudadana", finalizó Cabrera quien a su vez consideró que "la comisión que gane tendrá la tarea de continuar con estos proyectos".