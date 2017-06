Altura del Salado: hasta los 5,20 metros no habría problemas en Santo Tomé

De acuerdo a lo publicado por Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ciencias Hídricas y Sociales de la UNL, desde el lunes 10 de abril, donde marcó 3,28 metros, el río Salado en Santo Tomé no ha dejado de crecer. La medición de hoy indica que el curso de agua tiene un nivel de 5,12 metros, y desde la fecha antes indicada ha subido 1,84 metros. Y si bien el nivel de alerta técnico (4,70 metros), fue superado los últimos días de mayo, la situación hoy no es crítica.





Al menos así lo expresó a UNO Santa Fe, la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, quién señaló que el municipio está monitoreando el río permanentemente y "está recorriendo los lugares vulnerables, chequeando los sistemas de bombeo (que están todos funcionando a pleno), y esperando que alguien informe cuando viene el pico".





"En realidad, uno tiene por un lado, la información de que no es una crecida extraordinaria, pero lo cierto es que el río sigue creciendo. Hoy no estamos en una situación crítica, pero hay que ver cómo va evolucionando hacia delante", advirtió.





En esa dirección, señaló que con el Salado "hasta los 5,20 metros, los sectores más complicados (sin lluvias de por medio) no tendrían evacuados".





"Lo que no significa que no estemos todos los días recorriendo los sectores, ya fuimos a hablar con las familias de los lugares más vulnerables para ver quienes se reubicarían. Todo lo que es el protocolo de actuación ya está en funcionamiento, porque no nos podemos confiar. Si tenemos mucha lluvia en el norte, todo lo que se dice, se puede alterar", aclaró.





"Obviamente, una lluvia intensa va a generar un mayor tiempo para desagotar. Siempre es más lento cuando depende exclusivamente del sistema de bombeo. Ahora, tenemos toda la capacidad plena, y el reservorio más vulnerable que el número cuatro tiene mayor capacidad de bombeo que el año pasado. Con lo cual, por lo menos hemos hecho todo lo que sabemos que tenemos que hacer. Después la naturaleza juega como ella quiere", concluyó Qüesta.





El pronóstico





Según el CIM, para mañana viernes, el cielo en la región estará parcial cubierto a cubierto, con condiciones algo inestables y baja posibilidad de lluvias débiles o lloviznas dispersas durante la jornada.





El sábado, el cielo estará parcialmente cubierto, pero con tendencia a despejado, y persistirán las condiciones algo inestables, mejorando a lo largo de la jornada. En tanto, para el domingo, el cielo estará mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones serán estables, y las temperaturas con significativo descenso.