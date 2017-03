Alumnos perdieron un día de clases por falta de bancos

Esta semana, alumnos de 5º año de la escuela de Enseñanza Media José Manuel Estrada de Santo Tomé se presentaron para comenzar el inicio lectivo, pero no tuvieron clases por falta de bancos.

En diálogo con LT10, mamá de una alumna de 5º año de la escuela de enseñanza Media José Manuel Estrada, expresó que "no los dejaron ingresar porque no había sillas suficientes en su curso", contó. "Al parecer, se hizo la licitación de compra y las sillas están pedidas desde agosto del 2016, pero no llegaron", agregó.

Consultado al respecto, Juan Cruz Giménez, delegado de la regional IV de Educación, confirmó esta situación y adelantó que "mañana, jueves, van a llegar los bancos que le faltan a esta escuela". Insistió en que "son 100 sillas nuevas las que van a llegar" y pidió "disculpas a las madres y a los alumnos".