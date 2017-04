Amsafé pidió no correr el eje de la discusión y volver a reunirse

Amsafé recurrirá legalmente la decisión del gobierno provincial de descontar los días de paro a los educadores que cumplan con el plan de lucha que votaron para esta semana. José Testoni, secretario adjunto de Amsafé, marcó: "Claramente el gobierno esá buscando quebrar una medida de fuerza de una organización sindical".





Testoni agregó que "la inmensa mayoría" de los docentes "repudia" la medida que informó el ministro de Gobierno, Pablo Farías. "El camino es reunirse y volver a discutir. Los trabajadores miramos la propuesta y vimos que no compensa lo que perdimos en 2016, que no es un 25 por ciento y que no tuvo en cuenta el trabajo en las comisiones técnicas sobre distintos temas",detalló a UNO el secretario adjunto de Amsafé.





El sindicalista dijo que considera que esta decisión, como la de extender el ciclo lectivo , son provocaciones. "Intentan correr el eje de la discusión de fondo que es que el gobierno provincial tiene que mejorar la propuesta poniendo mayor voluntad y masa salarial", sostuvo.





Y siguió: "La educación va a ser el sector que menos inversión tenga en la provincia. Eso es lo que no podemos permitir y es lo que los compañeros rechazaron. La solución a este conflicto no está lejana pero no nos tenemos que encaprichar ni correr el eje de la discusión".









Más días de clases





El secretario adjunto de Amsafé también cuestionó la decisión de extender el ciclo lectivo que anunció la ministra de Educación, Claudia Balagué , el viernes y dijo que "demuestra un gran desconocimiento del sistema educativo, lo que es preocupante".





"Es cabalgar sobre el mito urbano de quienes no conocen el sistema porque el 21 y 22 de diciembre los docentes estamos en la escuela", explicó Testoni y aclaró que los trabajadores de la educación inician su licencia ordinaria el primer día hábil de enero y que la misma se extiende por un plazo de 20 a 45 días, dependiendo de la antigüedad.





Además dijo que en diciembre se trabaja con los alumnos en Libreta en Proceso (período en el que se pueden recuperar contenidos para que los estudiantes logren la promoción) o en los exámenes. "También estamos dando clases de apoyo, haciendo censos, planificando, evaluando y en muchísimas tareas institucionales que se hacen en ese período. Así que decirnos que el 21 de diciembre vamos a estar en la escuela no es una novedad", indicó.









Plan de lucha





Por último, el referente gremial ratificó la medida de fuerza definida para esta semana en la asamblea provincial de Amsafé. El miércoles y el jueves no habrá clases en las escuelas santafesinas.





Además el miércoles a las 10, junto al Sadop, se concentrarán en la Plaza del Soldado (San Jerónimo 2.200) para marchar hasta la Casa de Gobierno para reclamar una mejora en la propuesta salarial.





"Ése fue el mandato que nos dieron los compañeros en la última asamblea, en la cual participaron 31.000 trabajadores. Ellos, con su voto en cada escuela, definieron este plan de acción y Amsafé lo va a cumplir", cerró.