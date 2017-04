Amsafé provincial valora la última oferta salarial y va por su aceptación

En ese marco, Testoni admitió que la última oferta elevada el martes a los gremios por el Ministerio de Educación "es superadora de las cuatro propuestas anteriores, e incluso de la presentada antes del último cuarto intermedio".

El secretario adjunto de Amsafé provincial ponderó que con el último ofrecimiento "todos los maestros percibirán un verdadero aumento del 25 por ciento en todas las categorías, además de dejarse abierta la paritaria a través de la cláusula gatillo" en caso de dispararse la inflación.





Para Testoni, "ahora serán cada uno de los docentes de la provincia quienes definirán con su voto, en base a su bolsillo, si aceptan o rechazan esta propuesta oficial".





Consultado sobre su posición personal, el secretario adjunto de Amsafé provincial sostuvo: "Hago una valoración positiva de la última oferta, voy a votar por su aceptación. Creo que los conflictos no pueden ser eternos. Hay que preservar la adhesión de la sociedad a la lucha docente y saber reconocer los cambios de escenarios", indicó.





Además, destacó que "en paralelo a la cuestión salarial, en Santa Fe se avanzó en temas vinculados a la salud, a cuestiones pedagógicas, de estabilidad laboral y también de vivienda. Objetivamente estamos mejor que muchas otras jurisdicciones".





Y aclaró que no habrá descuento del día no trabajado en abril. El Ministerio de Trabajo les informó que al no haber sido abordado el asunto en la paritaria, se excluyó de manera excepcional esa sanción.





"La mejor oferta del país"





Por su parte, la ministra de Educación, Claudia Balagué , afirmó que el gobierno "mejoró" la oferta salarial a los docentes para que "sea de un 25 por ciento" de incremento.





"Este aumento impacta en el sueldo básico y se traslada a los jubilados docentes. Integralmente es una oferta muy buena. Es la mejor que se ha hecho en el país y creemos que será recibida con agrado por los docentes", afirmó por La Ocho.





Luego avisó: "De ninguna manera habrá un ofrecimiento superior a éste. Reiteramos, es la mejor oferta salarial del país. Se hizo un esfuerzo muy grande porque complementar fondos nacionales también es un esfuerzo presupuestario muy grande".





"Al tener una masa salarial tan grande —continuó—en las distintas escalas docentes, cada incremento son cientos de millones de pesos. Si la oferta no es aceptada vamos a encontrarnos con otro nuevo mes del año donde no se va a cobrar el incremento", avisó.





Según la titular de la cartera educativa, "están dadas las condiciones para que los docentes acepten la oferta de aumento. Vemos que el ofrecimiento fue bien valorado por el gremio. Esperaremos los debates en las asambleas. Están dadas todas las condiciones para que sea aceptado y cobrar el incremento", vaticinó.





Balagué recordó que "los docentes son los únicos empleados estatales que no tienen su aumento salarial en el bolsillo. En el contexto inflacionario que estamos viviendo es muy importante, y queremos hacerlo efectivo este mes".





Y ratificó que el ciclo lectivo se extenderá hasta el 22 de diciembre para recuperar los días caídos durante los paros. Y en la última semana habrá exámenes.





No se descontará el día no trabajado en abril. Como no se lo mencionó en paritaria, no se aplicará la sanción