Avanza el trabajo del municipio en diferentes puntos de la ciudad

Este martes por la mañana, la intersección de Saavedra y Llerena fue el punto de encuentro para comenzar a recorrer las obras de pavimento de hormigón que se realizan en el barrio Los Hornos. Carlos Pereira, secretario General del Municipio, y Ricardo Alcaraz, secretario de Obras Públicas, supervisaron las tareas que tienen un presupuesto oficial de $ 27.162.772 y se realizan en el marco del endeudamiento que aprobó el Concejo por pedido del Municipio.





Vale destacar que en dicho sector de la ciudad ya se ejecutaron 3900 m2 de pavimento de hormigón. En el marco de este presupuesto también se trabaja en Unión y Progreso Barranquitas y Pro Adelanto Barranquitas, donde ya se culminaron 2.900 m2 y en la zona del Parque Garay, donde se concluyeron 1.100 m2. Esas cifras representan un poco más del 55% de los metros totales a ejecutar.





En diálogo con la prensa, Pereira destacó el avance en la pavimentación que se observa en el barrio Los Hornos y puntualizó en qué consisten las tareas: "Estos trabajos apuntan a solucionar la situación de algunos barrios en los cuales el pavimento estaba muy deteriorado. En ese sentido, trabajamos en Candioti Norte, Barranquitas y ahora estamos enfocados en la zona de hormigón que incluye calle Gorostiaga, Llerena, Quintana, J.M. Zuviría. Asimismo, se ha trabajado en Zeballos, Peñaloza, avenida Freyre, Saavedra y San Lorenzo", detalló.









Trabajos necesarios





En consonancia, el Secretario General del Municipio explicó: "Hace ya mucho tiempo que en barrio Los Hornos no entraba una gran intervención de bacheo. Hoy lo estamos haciendo para recuperar la pavimentación en este lugar de la ciudad". En esa línea, Pereira indicó que las tareas que se están realizando incluyen, en algunos casos, "la corrección de cordones cuneta que estaban mal hechos desde hace muchos años, porque no volcaban el agua hacia donde corresponde. Calle Llerena es un ejemplo, en donde había acumulación de agua que no iba a ningún lado por ese motivo. Es decir, que con estos trabajos no solamente mejorará el tránsito sino que además mejorará la circulación del agua".









Frentes de obra





Con respecto a cómo continuarán los trabajos previstos por las diferentes cuadrillas abocadas al Plan de Bacheo, Pereira indicó: "Son varios frentes de obra, donde estamos hoy es una cuadrilla destinada al bacheo de hormigón por terceros. A su vez, también por terceros pero en asfalto, en estos días se continuará con las tareas en el macrocentro: Lisandro de la Torre, Moreno, Corrientes".





"También se está por concluir una obra de asfalto sobre la avenida Santa Fe del barrio Yapeyú, con el objetivo de recuperar y garantizar la correcta circulación del transporte público en ese sector. Y otro de los frentes de obra está relacionado con las tareas que hace el Municipio por administración, ejecutada por la Cuadrilla Especial de Bacheo, que anunció el intendente José Corral y que está trabajando a muy buen ritmo en barrio Sur y ahora está en San Roque y proseguirá su tarea en el Norte de la Ciudad", concluyó Carlos Pereira.