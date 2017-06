Avanza la obra de la Mediateca "La Cumbia" en Santa Rosa de Lima

En el marco de la intervención integral que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante en Santa Rosa de Lima, el intendente José Corral , junto al secretario General, Carlos Pereira, supervisó el avance de la construcción del Parque Mediateca La Cumbia. El proyecto, junto a la puesta en valor de la Plaza Arenales, como así también los trabajos de cordón cuneta, asfaltado, mejorado, desagües y conexión de cloacas, son financiados por la Nación a través del Programa Mejoramiento de Barrios (ProMeBa IV).

El mandatario santafesino llegó a la intersección de Pasaje Mitre y Tucumán y fue recibido por representantes de la cumbia santafesina, entre ellos Mario Pereyra, Sergio Torres, Los Crisoles, Los Tropicanos, Habana Combo, entre otros. Además, grupos cumbieros de Santa Rosa de Lima y de barrios del Oeste de la Ciudad que ven en este edificio la posibilidad de concretar sus primeras producciones discográficas.

En este sentido, cabe señalar que el Parque Mediateca será un centro de espacios y recursos abierto a todos los vecinos, y que contará con un salón de usos múltiples, la mediateca propiamente dicha, sala de grabación, sala de ensayos y experimental con el espacio abierto del Parque. Con una inversión superior a los $ 23 millones, los trabajos presentan un avance del 25 %, y se realizan conjuntamente con la puesta en valor de las plazas Arenales y Tomassi, esta última adyacente al edificio de la Mediateca.





Un lugar de encuentro

"Es una obra que queremos mucho y está avanzando muy bien", destacó el intendente José Corral y al mismo tiempo agregó que este es un proyecto que "decidimos junto con las organizaciones del barrio, especialmente con los jóvenes que nos decían que no sólo querían una biblioteca con los medios digitales que actualmente permiten acceder al conocimiento sino que además tuviera una condición particular de estar vinculada a la música y en particular a la cumbia".

Luego, el mandatario local manifestó: "La cumbia santafesina nació en el Oeste y por lo tanto queríamos que fuera una homenaje tanto a la historia de más de 50 años y a la vinculación con la actualidad, que convoca a los jóvenes a desarrollar a través de la música un proyecto de vida. Acá van a tener un lugar de ensayo, de depósito también, de las producciones de manera digital de todos estos años de la cumbia en Santa Fe, entre otras".

En esta línea definió a la Mediateca como "un lugar de encuentro" y después agregó: "Habrá un generoso espacio público, se mejorará la plaza, va a tener buena iluminación y será el primer edificio en altura de Santa Rosa de Lima. Tendrá tres pisos, muy generosos también para diferentes actividades que tienen que ver con el acceso al conocimiento, a la educación , y a las redes disponibles en el mundo, pero además para ensayar y producir arte, en particular música y en este caso, cumbia".

Antes de finalizar, expresó: "Hay que destacar que va a tener una sala de grabación que además va a ser una sala de ensayo y vamos a tratar que funcione la mayor cantidad de horas por día para que los diferentes grupos tengan la posibilidad de lograr su primer demo, esa primera muestra de la producción artística. Todo esto va a suceder en la Mediateca La Cumbia y por eso estamos muy orgullosos".





Para la inclusión

Por su parte, el secretario General, Carlos Pereira, destacó la importancia de este edificio cuyo principal objetivo va a ser social. "Espacios como estos vamos a necesitar muchos en la ciudad y en esto estamos trabajando con un mucho equipamiento educativo, cultural, deportivos, entre otros", aseguró.

Luego, Pereira contó: "Muchas veces los chicos más alejados del centro tienen el problema de que poder acceder a diferentes bienes culturales. A raíz de esto tenemos una gran inversión en todo el Oeste y en el Norte de la Ciudad. Las Escuelas de Trabajo , los Jardines Municipales, edificios deportivos y culturales y La Mediteca son algunos de los proyectos que estamos ejecutando en esta zona de la capital provincial".

Para finalizar, Pereira agregó: "Santa Rosa de Lima va a tener con esta Mediateca el primer gran salón para eventos, un salón de usos múltiples que dará a un plaza que hoy no existe. Es una posibilidad fundamental para que los jóvenes tengan una alternativa distinta a la calle o al no hacer nada".





Los referentes

Los referentes de la cumbia santafesina fueron los primeros en llegar a esta intersección y muy atentos escucharon los detalles del proyecto. "El emprendimiento está bárbaro porque va a poder incorporar a un montón de jóvenes y vamos a estar nosotros también para enseñar y estar colaborando con todo esto y sacar a los chicos de algún lado porque la música te cambia todo. Por eso apoyamos esta idea que es muy buena", manifestó Mario Pereyra.

Por su parte, Sergio Torres aseguró: "Aquí va a haber de todo y va a ser muy importante para los que recién están comenzando porque va a tener un estudio de grabación y así van a grabar los primeros demos, va a permitir incluir a los jóvenes. Cuando nosotros comenzamos estas cosas eran impensadas, pero hoy está al alcance de todos. Es una obra que no va a brillar, porque no está en el Centro, pero es un lugar estratégico donde hay muchísimos jóvenes que quieren transitar por el camino de la música".

Se sumó a las declaraciones César Andino, cantante del grupo de rock Cabezones pero vive en el barrio Santa Rosa de Lima. ""Nosotros vamos a estar incluidos también. Estamos aquí con los chicos que recién empiezan y están grabando su primer demo. Es una idea para mí y para todos genial, porque el hecho de generar este tipo de inclusión y que se haga en Santa Rosa de Lima, que siempre fue característico no solo de la cumbia, sino donde también hay muchos chicos que escuchan y hacen rock".

Se sumó, Rito Enrique, cantante de Los Tropicanos y al respecto dijo: "Es algo extraordinario. Que se haga algo así, en Santa Fe, y en un lugar donde la cumbia realmente ha sido parte de la historia, en Santa Rosa de Lima, con grandes bailes como la 12-68 y otros lugares, es extraordinario. A un santafesino y cumbiero como nosotros, esto lo llena de orgullo".

Y para finalizar, se refirió Juan Carlos Viñas de Juan Carlos El Gitano, referente también del barrio y expresó: "Esto fue un sueño que tuve hace muchos años. Como dicen Sergio, Rito, esto va a ser un lugar de inclusión, donde se le va a dar un instrumento y no un revolver a los chicos. Esto se va a notar en toda Santa Fe. Así que solo queda agradecerles a todos".





Los avances de la obra

Ya se realizaron las tareas de movimiento de terreno; la platea de fundación al 100%; hay un avance en las instalaciones, que quedaron incorporados en las plateas y se está trabajando en la mampostería (muros de elevación); en el entorno se trabajó sobre el cruce peatonal que se materializa en la continuación de calle Tucumán y se continúa con los trabajos de plaza Tomassi.

El conjunto de obras licitadas (Mediateca y entorno, Plaza Tomassi y Plaza Arenales) tienen un 23 % de avance. En cuanto a Plaza Arenales, está prevista su inauguración para la última semana de julio.

El Parque Mediateca será un centro de espacios y recursos abierto a todos los vecinos. En planta baja contará con un salón de usos múltiples de 14 x 7 m, donde tendrán lugar diferentes propuestas culturales como ciclos de recitales y presentaciones de discos, además del ensamble de música y comedia musical barrial.

En el primer piso se alojará la mediateca propiamente dicha, que tendrá WIFI, y un balcón de expansión. El sector, que será climatizado, tendrá una oficina de administración. Este nivel del edificio, los vecinos podrán navegar en internet de forma gratuita; buscar información on line; leer libros y revistas electrónicas.

En el segundo piso se ubicará la sala de grabación, sala de ensayos y experimental con el espacio abierto del Parque. El objetivo es que se transforme en una puerta de entrada al mundo del libro, la escritura y la palabra, el cine y las artes multimediales, la música, la danza, el teatro y las artes visuales.