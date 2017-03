Balagué afirmó que el ciclo lectivo se extenderá para recuperar los días de clase perdidos

La ministra de Educación provincial, Susana Balagué, aseguró hoy que el ciclo lectivo 2017 se prolongará, con el fin de recuperar los días en que no se dictaron clases por el paro docente. La funcionaria expresó que "esta es la prioridad, que los chicos estén asistiendo a las escuelas, mejorando día a día como lo establecen nuestras políticas públicas en Santa Fe"

Embed #SantaFe: Los #docentes rechazaron la oferta salarial y harán un nuevo paro de 48 horas la semana que viene ► https://t.co/pV3YEHZa6J pic.twitter.com/LfxKqT38ZC — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 31 de marzo de 2017



A su vez, Balagué criticó que, dentro de las mociones a votar en la Asamblea docente, no estuviera presente una opción para los maestros que querían votar a favor de la propuesta del gobierno. La ministra aseveró que la oferta provincial "ha sido aceptada y valorada positivamente por miles de docentes, pero es llamativo que en algunos departamentos como en La Capital, no hayan tenido la opción de votar por aceptarla" En esa línea Balagué comentó que "que no exista esa posibilidad, ha impedido que muchísimos maestros que si querían votarla no hayan podido hacerlo"

Embed Lifschitz: "Que no se distorsionen las cosas, a los docentes les propusimos un 25 %" ►► https://t.co/dUhnX4xpe4 pic.twitter.com/z1EaSidqet — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 29 de marzo de 2017



La ministra profundizó sus críticas y expresó que "ese mecanismo no nos parece adecuado. Todos tendrían que poder acceder a cada una de las opciones. Muchos han votado en blanco, otros ni siquiera fueron. Menos de la mitad de los docentes de nuestra provincia llegaron a estas votaciones, dado que en algunos departamentos no encontraban la opción", finalizó.