La ministra de Educación Claudia Balagué , se refirió al conflicto con los gremios docentes y ratificó que se realizará el descuento del día a quienes paren esta semana y que se extenderá el ciclo lectivo para recuperar los contenidos que no se dieron en el primer mes de clases por las medidas de fuerza. Además dijo que espera que la Nación incremente el incentivo docente para sumarlo a la propuesta salarial local.

"Queremos garantizar la calidad educativa, algo que venimos haciendo en la provincia y que los últimos resultados del operativo Aprender a nivel nacional así lo han demostrado", dijo la funcionaria. Y agregó: "Por eso extender el ciclo lectivo es una medida adecuada para que los chicos recuperen contenidos. Reestructurar el trabajo en el aula esos días va a ser muy importante para los alumnos".

En cuanto al descuento de días de paro, Balagué señaló que ya se había adelantado la posibilidades teniendo en cuenta que es un conflicto largo. Y comentó que no se entiende la postura de los educadores cuando Santa Fe "ha hecho la mejor propuesta salarial de todo el país y ha sido aceptada por todos los gremios estatales".

En ese sentido, dijo que la oferta incorpora la cláusula gatillo que permite incrementar el 25 por ciento "si se dispara la inflación" en el segundo semestre. "Creemos que todo esto merece una nueva consideración y una aceptación por parte de los docentes", explicó la titular de la cartera educativa.

Balagué confirmó que se volverá a convocar a los dirigentes de los gremios docentes a la mesa paritaria pero aclaró que la fecha se definirá una vez que pase el para de 48 horas previsto para mañana y el jueves.

Por otro lado, se refirió a las negociaciones que se llevaron adelante la semana pasada en el marco del Consejo Federal de Educación –integrado por los ministros de Educación de todo el país– para solicitar al Gobierno nacional que actualice el monto que abona en concepto de Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Se trata de 1.200 pesos que paga la Nación a cada docente por turno y por cargo. Ese ítem se actualiza en el marco de la paritaria docente federal pero como este año la gestión de Mauricio Macri decidió no cumplir la ley de financiamiento educativo y no convocó a la mesa de discusión con los sindicato eso aún no ocurrió.