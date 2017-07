Este lunes por la mañana, el intendente José Corral mantuvo un encuentro con vecinos de la zona de Colastiné . Allí reclamó el pronto llamado a licitación para la construcción del gasoducto de La Costa, obra estratégica para el distrito ribereño y de las localidades vecinas de la Ruta 1. "Basta de demoras para el gasoducto de La Costa. No hay ya ninguna excusa y queremos que la obra comience rápidamente. Hoy mismo se podría licitar", afirmó el mandatario.





En ese sentido, argumentó que se trata de "una obra muy necesaria para la zona de La Costa, no solo para Colastiné, sino también para Rincón y todas las localidades que necesitan tener el gas de red, como en otros puntos de la ciudad". Durante el encuentro, que tuvo lugar en la oficina del Distrito La Costa, ubicado en el km 1,7 de Ruta Provincial Nº 1, José Corral estuvo acompañado de su par de la ciudad de Rincón, Carlos Sánchez; el secretario General del Gobierno de la Ciudad, Carlos Pereira, y los concejales Mariano Cejas, Carlos Suárez y Adriana Molina, y vecinos de la zona.





Proyecto ejecutivo

Al realizar un breve racconto del proyecto, José Corral recordó: "Luego de que el municipio comenzara a hacer obras de gas en el norte, en 2012 lo incluimos en nuestros planes de expansión de red de la ciudad. Como se necesitaba de un proyecto ejecutivo, a través de un convenio de prestaciones recíprocas con Litoral Gas, en 2013 el municipio hizo su aporte y la empresa lo elaboró".





En esa línea, recordó que en 2015 la obra fue incluida en el Acuerdo Capital , "aquel compromiso que firmamos cuando éramos candidatos con el gobernador Lifschitz. Luego, por iniciativa de los diputados provinciales se incluyó ese año en el endeudamiento que iba a tomar la provincia", del cual apuntó "en octubre de 2016 se recibió el primer desembolso".





Expediente y fondos

Más adelante, expresó: "En febrero este año, como ya habían transcurrido algunos meses, le llevamos el proyecto al senador Jatón, en una reunión que se hizo en su despacho y donde estuvieron autoridades municipales y comunales de todo el departamento. Este tramo que va desde Walmart hasta el kilómetro 2,5 es la primera etapa de todo el gasoducto, y por lo tanto es imprescindible para el resto de las localidades en el futuro", argumentó. Cabe señalar que la obra demandaría aproximadamente unos 20 millones de dólares.





Tras el repaso, resaltó que desde esa reunión con Jatón "no sabemos dónde está el expediente, y la verdad es que ni siquiera se ha empezado con la licitación". Asimismo, agregó: "Los fondos ya están, y la provincia está pagando interés por ese préstamo que se ha tomado. Insisto, el proyecto está aprobado por Litoral Gas, los fondos están disponibles y no entendemos por qué esta demora y por qué hoy mismo no se llama a licitación", sostuvo José Corral.





Decisión política

En esa línea, manifestó que "no queremos que los fondos del endeudamiento que la provincia tomó se utilicen para otras obras y quede afuera esta tan importante para la región como es el gasoducto de la Costa, que beneficiará también a Rincón, Arroyo Leyes, e incluso Santa Rosa de Calchines, porque la presión que tendría sirve para llegar perfectamente y sin dificultades hasta allí".





Finalmente, el intendente capitalino, adelantó que "hoy mismo estamos enviando una nota a la Secretaría de Energía,y al Ministerio de Infraestructura que es quien tiene a su cargo muchas de estas obras. Pero insisto, lo importante es que se tome la decisión política que requiere también del trabajo de todos. Por eso, en su momento lo involucramos al senador".





En sintonía con el intendente, Pedro Aguirre de la vecinal de Colastiné Norte resaltó: "Nosotros necesitamos que se haga la obra por un tema de los costos que tenemos en la zona de electricidad y de gas. En mi caso, somos 3 de familia y gastamos un tubo de 45 kilos cada 40 o 45 días, que vale $950; y no usamos el gas para calefaccionar, solo para bañarse y cocinar. Es todo un presupuesto", insistió.





Asimismo, adelantó que "la mayoría de los vecinos estaría en condiciones de hacer la conexión y extender a su domicilio". En ese sentido, cabe señalar que el intendente José Corral incluyó la obra en le presupuesto 2017 que envió al Concejo Municipal, y donde se establece la realización de la obra de distribución secundaria a través del sistema de contribución de mejoras.





En detalle

La primera etapa del gasoducto, que servirá para abastecer toda la zona de La Costa, consiste en la construcción de un conducto de aproximadamente 6 kilómetros, desde la salida barrio El Pozo hasta el predio de la nueva Estación Reguladora de Presión (ERP) en Colastiné, según se indica en el anteproyecto emitido por la sección de Estudios y Proyectos de Litoral Gas. Se producirá el cruce de aliviadores por el lecho de los cuales, instalando también la protección catódica para prevenir corrosión de la cañería.





Además, se incluirá en el inicio del ramal en cuestión una válvula de emergencia en fosa con dos venteos de presión; y en el final del mismo, dentro del predio de la futura ERP, una válvula del bloqueo de línea aérea.