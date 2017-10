Blas Parera: advierten sobre riesgos de accidente en las últimas seis cuadras al norte

Tras el accidente de Romina Pachecho, la joven maestra jardinera por la que se buscan testigos tras el accidente en Blas Parera y Diez de Andino, un vecino envió a UNO Santa Fe imágenes, notas presentadas y videos sobre el estado de esta avenida en el tramo entre Teniente Loza y Monseñor Rodríguez y lo peligroso que es transitar por esa zona para los automovilistas, motociclistas y peatones.





Pablo este vecino de la zona norte contó que presentó "decenas de reclamos sobre el estado de Blas Parera entre el 10.000 y el 10400" ante el municipio, a Derechos Ciudadanos y también a los concejales. "Ese tramo es un peligro, es una curva, no hay banquinas, esta rajado el asfalto y todo deformado. Pusieron luces que sacaron de Blas Parera (antes de la obra del Metrofé) pero como son viejas se apagan, a veces todo un sector entero está a oscuras", describió a UNO Santa Fe





Siguiendo esta línea agregó: "Es una curva muy cerrada donde hay camiones, bicicletas, motos, autos, carros, animales sueltos, y peatones que deben caminar sobre el asfalto para tomar el colectivo porque no hay banquinas. Vengo reclamando por el estado desde antes de que se inaugure el Metrobus, los autos agarran mucha velocidad y es un peligro".





Este vecino contó que es habitual que haya animales muertos producto de un accidente que después quedan tirados al costado de la banquina. "Reclamé por dos animales muertos y nunca vinieron a juntarlos, estuvieron ahí pudriéndose, otros perros se los comieron hasta dejar solo los pelos", detalló Pablo y ante todo este panorama expresó: "Estoy cansado de reclamar y algún día me va a tocar a mí un accidente. Si se puede prevenir, no es accidente, sino negligencia".





A quién le corresponde

Entre las notas que envió a los organismos competentes, se encuentra una a Vialidad Nacional porque se trata de la ruta nacional Nº 11 y la respuesta fue que la intervención corresponde a la municipalidad de Santa Fe ya que a través la disposición Nº 03/15 ese tramo fue cedido a la ciudad junto con el resto de la avenida para concretar la obra de remodelación.





"Nadie habla de esos 600 metros. Vengo avisando que ocurrirá un accidente porque ya hay perros muertos y habrá más. El otro día bajé del colectivo porque te deja en el asfalto y casi me choca una moto; y una vez el colectivo, porque le tocan bocina, arrancó sin que me dé tiempo para bajar y casi me arrastra", agregó más adelante Pablo.





En ese sector hay establecimientos educativos y este vecino contó que "un inspector controla el tránsito de 8 a 17 en la escuela primaria pero también hay secundaria y una nocturna y cruzan la avenida para tomar el colectivo porque no para del lado de la escuela".





Luego agregó: "Lo que más me indigna es que están haciendo el asfalto pero para el club La Salle porque la escuela está del otro lado y no hay propuesta de mejorado para esos 600 metros de Blas Parera, los colectivos no paran del margen oeste, tanto para ir como para volver a la escuela desde la parada hay que cruzar la avenida".