Bullying: cambiarán de escuela y brindarán apoyo psicológico a la nena que intentó suicidarse

Además, A. (la madre de la niña) dijo a UNO Santa Fe que la cambiará de escuela y que el ministerio la "ayudará con el pase y mientras tanto tendrá asistencia en mi domicilio".





Aclaró que "pienso cambiarla de escuela porque no creo que vayan a cambiar en esa escuela, perdí la esperanza. Sí o sí la voy a cambiar". También se mostró preocupada por un compañerito de su hija que "vive la misma situación".









Ante las consultas por medios locales sobre la existencia de advertencias del acoso escolar a las autoridades de la institución, A. contestó que notificó de lo sucedido el úlimo miércoles lo que había pasado con la nena e "hicieron un acta pero no tuve noticia hasta el día viernes".





"Siempre fue una nena de autoestima alta, que no teme exponerse. No tiene perfil bajo. Jamás pensé que estaba pasándola tan mal. Me dijo que desde segundo grado viene aguantando. Algo pasó".









Sobre el cambio de escuela, argumentó: "Si yo tengo un alumno que se intentó suicidar mínimo llamo a la madre, o camino tres cuadras de la escuela a la casa que es la distancia que tenemos y me fijo como está la nena porque somos personas".





"Fui llorando a la escuela porque dejé a mi hija internada por semejante hecho, porque no es que se tomó una aspirina: ella sabía lo que estaba tomando y quiso terminar con su vida. El jueves (pasado) volvió a mi casa y tuve que contenerla sola cuando seguía con intentos de suicidio. Me sentí más sola que un perro. Allí fue cuando, de la impotencia, la filmé", explicó.





Y continuó: "Me dio impotencia, no sabía que hacer". "Algunos padres son más agresivos que los chicos, los maestros muchas veces tienen las manos atadas también. No se puede hacer nada".





"Es injusto porque ella es una nena sin maldad, es buena y tranquila. Y por eso es víctima también. Yo nunca le dije 'si te hacen algo, pegales', no le puedo decir eso a mi hija, menos a un varón. Sería generar más violencia".





"Muchos me dijeron: cambiá los hábitos alimenticios de tu hija. Por salud podría hacerlo, aunque no tiene un gran sobrepeso. Pero también es morocha, ¿qué tengo que hacer? ¿teñirla? ¿o hacerle prótesis en la rodilla para que sea más alta para que esté en el estereotipo aceptado por la sociedad?. Quiero que cambien los demás la vista, que no le digan nada".





En este sentido le habló a los padres: "Cuando vean a los hijos ofender a otra persona, piensen que la educación viene en la casa".





Por último, con respecto a la reunión dijo que se sintió "escuchada" y "me dieron opciones buenas". "Me hacen el trámite para el pase. También me dieron la opción de que se quede en esa escuela y ellos supervisen toda la semana pero yo no quiero porque no creo que los chicos que la agredieron vayan a cambiar, y no quiero que ella reciba nunca más un trato así. Pero esto sirvió para que la ayuda llegue a esa escuela y que los chicos atacados se sientan ahora resguardados".

Este lunes por la tarde, las autoridades de la Regional IV del Ministerio de Educación mantuvieron una reunión con la madre de la nena de 9 años que fue acosada en la escuela. "Me van a dar ayuda no solo desde la parte educativa, sino también desde la salud, porque ella necesita asistencia psicológica", afirmó.