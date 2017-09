Bullying: "Si la escuela no reaccionó a tiempo vamos a actuar en la vía disciplinaria", dijo Giménez

Al respecto, marcó que desde el jueves pasado se realiza una investigación interna en la escuela donde asiste la niña y aclaró: "En principio, sobre la niña, hemos ratificado en reuniones y libros de actas, no tenemos la situación planteada ni colectivamente ni de la niña en particular. La mamá asistió el jueves pidiendo una intervención".

Según Giménez, el caso llegó a la Regional IV el mismo día de la internación de la alumna en el hospital Mira y López y, a partir de allí, "la supervisora, el equipo socieducativo y directivos se hicieron presentes en la escuela".

Y continuó: "Hubo reuniones jueves y viernes. El viernes accedimos al video donde se hace alusión a una situación intraescolar donde la alumna atraviesa una situación de desacreditación de su cuerpo (si bien no menciona la palabra el funcionario, eso es bullying). A partir de esa situación estamos viendo si la escuela ha tenido un llamado de atención sobre esta problemática. Es una escuela que tiene más de 700 alumnos en distintos horarios y niveles".













"Como es una situación colectiva y está claro que no se produce de un día para el otro, lo que estamos viendo es si la escuela ha tenido llamados de atención y no dio cuenta su equipo directivo para la intervención que correspondía a la protección a los derechos del niño. Si es así, tomaremos medidas", aclaró.





Por otra parte, el funcionario destacó: "La intervención del equipo socioeducativo se ha duplicado. Y está claro que la escuela no podrá resolver sola estos abordajes. Debe hacerse con el centro de salud, la red barrial de Nueva Pompeya, con el equipo interdisciplinario de niñez".





En cuanto al caso particular de la nena afectada, Giménez manifestó que se convocó a la familia de la misma y acotó: "No vamos a confrontar, si la escuela no reaccionó a tiempo vamos a hacer lo que tenemos que hacer en la vía disciplinaria".





"La trayectoria escolar de la alumna es buena a muy buena, con lo cual no ha habido manifestación de angustia o autoestima baja. Es importante hablar con la mamá, porque hasta ahora solo podemos dar cuenta de lo que está testimoniado en las actas de la escuela", insistió.