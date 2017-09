Cabaña Leiva: estudiantes secundarios ponen manos a la obra para embellecer su escuela

"La propuesta surgió de un grupo de estudiantes, quienes se propusieron embellecer la escuela cuando se enteraron que la misma sería sede del 4º Congreso Provincial de Escuelas de Educación Técnica, los próximos 28 y 29 de septiembre", comenzó a explicar en diálogo con UNO Sabina Moya, una de las docentes de la entidad, quien comentó que el objetivo es limpiar y pintar toda la sede.





Al tiempo que el director de la entidad, Néstor Lezica, comentó: "Nuestra escuela será la primera escuela de la ciudad que albergue ese encuentro –en las ediciones anteriores se hizo en entidades de Rosario– que convocará entre 800 y 1000 docentes de toda la provincia".





En este sentido, ambos docentes comentaron con orgullo que si bien la actividad se proyecta como una jornada de participación abierta no obligatoria, estiman que cerca del 80% del alumnado participe. "El sentido de pertenencia de los alumnos a su escuela es admirable, la mayoría se mostró muy entusiasmado de participar y de hecho ya se comenzaron a realizar actividades previas, como la limpieza de bancos y sillas", remarcó Moya.





Y completó: "Esta no es la primera vez que nuestra escuela se hacen acciones de esta índole. En 2011 ya se llevó adelante una actividad similar que también contó con una gran adhesión de parte del alumnado, algo que creo que responde al sentido de pertenencia que tienen los chicos que asisten a entidades de su barrio".





Cabe destacar que la escuela Nº 527 cuenta con un total de 550 alumnos en sus dos turnos, los cuales en general habitan en el mismo Cabaña Leiva o barrios cercanos, como Nuevo Horizonte y Yapeyú.





Por último, es importante resaltar que los estudiantes decidieron darle un título a la actividad: Manos a la Obra; y que la misma será coordinada por los integrantes de los 4º años.

Bajo el lema "Cuando me siento parte, me comprometo, me responsabilizo y me involucro", los estudiantes de la escuela técnica Nº 527 Bicentenario de la Patria, llevarán adelante el próximo lunes 25 de septiembre una actividad de concientización y voluntariado que tendrá como eje el embellecimiento de su entidad, ubicada en Blas Parera 10550, en el barrio Cabaña Leiva.