Café científico: "Un caso no hace a la muestra. El debate de género en la arena científica"

Después de más de treinta años de aportes y contribuciones de los estudios de género, la situación de las mujeres en ámbito científico por fin hace su aparición en las reuniones de ciencia y tecnología. Paneles y comisiones con cupos de género, condiciones de ingreso y ascenso a la carrera científica que contemplen los tiempos dedicados a la maternidad, revisión de políticas institucionales que eliminen el sesgo de género y una larga lista de etcéteras aparecen en congresos, seminarios y también en reuniones ejecutivas de decisores políticos en I+D.





A pesar de esto, el debate de género a menudo se aborda desde lugares intuitivos y sesgados en la propia comunidad científica. Es común que casos aislados se tomen como representativos ("si yo pude hacer carrera, todas podrán", "mi esposo hace la mitad del trabajo doméstico en casa", etc.), que no se tenga en cuenta las variaciones al interior de los grupos ("hombres" y "mujeres"), y que la evidencia aportada por los estudios más recientes sobre sesgo académico o uso del tiempo no se conozca o se relativice.





Para abordar estas cuestiones Erica Hynes, secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), dará una charla denominada "Un caso no hace a la muestra. El debate de género en la arena científica", en el marco del tradicional ciclo de divulgación "Café Científico".





El encuentro tendrá lugar en el Hotel Colonia de Vacaciones UNL-ATE, ubicado sobre la Ruta Nacional 168, a pocos metros de Ciudad Universitaria y será el miércoles 30 de agosto a las 18.30 horas con entrada libre y gratuita.





Innovación, equidad y calidad





Durante el Café Científico la expositora propone popularizar los estudios de género aplicados a ciencia y tecnología, y demostrar cómo la innovación de género puede contribuir, no sólo a un mundo más justo, sino a la calidad y el impacto de ciencia, tecnología e innovación.





Además de su trabajo al frente de la secretaría, Hynes es profesora titular en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ UNL), e investigadora independiente del Conicet en el campo de la Ciencia de Alimentos. Como parte del staff de gestión de la Universidad, promueve el enfoque de género, especialmente el diseño y gestión de políticas de Ciencia y Tecnología y tiene numerosas participaciones en congresos nacionales e internacionales para hablar sobre esta temática.





En 2015 encabezó la campaña "#MasIgualdad #MejorCiencia", enfocada a promover la corresponsabilidad doméstica en la comunidad científica de la UNL. Actualmente lleva adelante el proyecto estratégico "Enfoque de género en políticas de I+D" en el marco del plan de desarrollo institucional de la Universidad y es la coordinadora del equipo argentino del proyecto internacional SAGA (STEM and Gender Advancement) de la Unesco que se desarrolla a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.