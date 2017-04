Celebración de San Expedito: el arzobispo Arancedo se lamentó por una sociedad dividida y con una "crisis moral"

Con un peregrinar constante durante toda la jornada, cientos de fieles del santo de la causas justas y urgentes, San Expedito , pasaron por el templo donde está su imagen para pedirle o agradecerle. A las 17, como cada 19 de abril, una réplica salió de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la calle 4 de Enero al 2400, y luego de recorrer las calles aledañas, llegó hasta el Patio Catedral donde se realizó la misa central a cargo del obispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo





Entre los fragmentos de su homilía el máximo representante de la iglesia local se refirió a la violencia que se vive en el país. "Me pregunto por qué tanta gente en este día, durante toda la jornada, cuál es el móvil, qué los mueve y creo que la razón es la conciencia de ser hijos de Dios, sentimos esa necesidad de volver a casa. En este día de San Expedito venimos a agradecer mucho, pero también a pedir bastante. El hijo pide y Dios como padre sabe escuchar y por eso le pedimos muchas cosas, tenemos muchas necesidades y problemas y qué bueno es ponerlos a los pies del señor", fue la introducción de Arancedo.





arancedo patio catedral san expedito misa UNO de Santa Fe / Bárbara Favant



Luego expresó: "En el mensaje de Pascua no podía dejar de pensar en tanta violencia, yo no conocía a Micaela (García), pero cuánto dolor y sobre todo, cuánta vergüenza. Cuántas heridas que existen, cuántos enfrentamientos, violencia, robos y entonces me preguntó por qué, qué hemos perdido. Creo que es el momento de rastrear el sentido de la vida, jerarquizar los valores, pero aparece el poder, la violencia, el éxito a cualquier precio, el utilizar al otro para mí, el no descubrir en el otro a un hermano y vamos caminando, pero más que encontrarnos, nos vamos chocando unos a otros, dejando heridas y heridos".





arancedo patio catedral san expedito UNO de Santa Fe / Bárbara Favant



Más adelante, sostuvo: "Quiero pedirle a San Expedito por mi patria, por la patria de ustedes, tan amada, pero muy dividida, enfrentada, que no encuentra respuestas y soluciones y vemos el dolor de mucha gente, que va quedando y nos preguntamos qué hacemos. La fe tiene que ser para nosotros no solo un compromiso con Dios sino también sentirnos protagonistas de este proyecto del que somos parte y en el que tenemos que mirar al que está a nuestro lado".





arancedo patio catedral san expedito UNO de Santa Fe / Bárbara Favant



Antes de finalizar, se refirió a la crisis que atraviesa el país, pero consideró que se trata de una "crisis moral". "El actuar se ha desconectado de los valores y esa crisis lleva a que ya no actúe, la conciencia se ha adormecido, se debilitó y llega el momento en que la conciencia que tendría que ser la voz que me llama, que me exige y me dice eso está mal, parece que ya no habla. Por eso le pido a San Expedito como arzobispo que nos dé a los argentinos una conciencia moral más fuerte, un sentido de unidad, de trabajo, de comunión. Vengo a traer a los pies de Dios el dolor por tanta violencia, lo llevo en el corazón y me duele y también me da vergüenza, y me pregunto por qué hemos llegado a esto. Pero no debemos perder la esperanza".