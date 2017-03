Centeno: trabajadores de SanCor suspendidos acampan en la planta

La semana comenzó con noticias que preocupan, y que son la continuación de una crisis en SanCor que no es nueva. Según la Mesa Provincial de Lechería, es algo que se sabía en el sector desde hace tiempo y las primeras consecuencias de la actualidad de la cooperativa láctea más grande del país se empiezan a sentir en las localidades que directa e indirectamente viven de la empresa.





Por estos días, sin mucha información oficial, se habla de un plan de reestructuración que propone cerrar cuatro plantas, poniendo en riesgo directo el trabajo de 500 personas. En concreto, en Centeno, un pueblo de poco más de 3.000 habitantes del departamento San Jerónimo, se encuentra uno de los establecimientos que SanCor decidió cerrar por 30 días suspendiendo a 70 obreros.

Este miércoles por la tarde, en la planta de la empresa en esa localidad, se llevó a cabo una reunión informativa con los trabajadores, de la que participó un enviado de la empresa, que lejos de llevar certezas, acentuó la preocupación de la comunidad. En contacto con Diario UNO, el presidente comunal de Centeno, Juan Gufi, dijo que el encuentro "no trajo ninguna tranquilidad, sino al contrario".

"Hay fuego prendido, gomas, y se han montado unas carpas, y la idea es montar algo permanente de cara a lo que se viene porque nadie dice nada" - Juan Gufi, Presidente Comunal de Centeno

"Dijeron que la única verdad es que las plantas están paradas por 30 días, que no hay despidos, pero no han manifestado ningún plan estratégico para después de los 30 días. Adujeron que hay negociaciones en camino, pero que no se podía informar más que eso, y ahí terminó la charla", contó el mandatario.





En ese contexto, sostuvo que Centeno prácticamente se mueve por SanCor, y que el panorama en el pueblo es desolador, ya que las 70 suspensiones representan un porcentaje de la población muy importante. En esa dirección, señaló que todos los habitantes están movilizados por el cierre de la planta, y que se instaló una carpa en la entrada del establecimiento para llevar a cabo una vigilia mientras dure el conflicto.

Además, dijo que de no obtener soluciones los trabajadores estaban evaluando cortar la ruta a modo de protesta, y como forma de visibilizar aún más el reclamo.





Acciones ante el cierre

Según pudo averiguar Diario UNO, los trabajadores autoconvocados en la planta están esperando en el transcurso de la mañana de este jueves la presencia de autoridades de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, y se esperaba en Centeno al secretario general del sindicato, Héctor Luis Ponce.





Asimismo, la comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y Previsionales de la Cámara de Diputados de la provincia realizaría también una reunión en el pueblo para interiorizarse de la situación. Por su parte, la comuna les pidió a los legisladores la realización de un pedido de informes por la crisis de la empresa.





Además, Danilo Capitani, senador por el departamento San Jerónimo, anunció la intención también de pedir información a través de un proyecto en la Cámara alta.