Chialvo: "Estamos en el umbral de un nuevo aumento de la EPE"

Lo expresó la diputada justicialista, tras la reunión que mantuvieron los legisladores en la Comisión de Obras Públicas, con las autoridades de la empresa y la Secretaria de Energía de la provincia.





"Manifestaron que el gobierno no prevé otro aumento de luz, aunque admiten desconocer que sucederá si se viene una suba del servicio mayorista" explicó Chialvo, quien agregó que "esto no hace más que reconocer que si el gobierno nacional decidiera un incremento, la EPE lo trasladaría directamente al bolsillo de los usuarios".





De acuerdo con esto, lo que nos dicen es que no hay nada por hacer frente a las decisiones de Aranguren, dado que cualquier tipo de suba implicará que sean los usuarios los que lo amortigüen, explicó la legisladora del bloque Primero Santa Fe. "Cabe preguntarse entonces, cuál es el rol del Estado provincial, que se supone debería tomar medidas para que no se siga castigando el bolsillo de los santafesinos y sobre todo para evitar que las empresas no sigan despidiendo personal".





¿Cuánto aumentó la tarifa?

Chialvo recordó que de diciembre de 2015 a marzo de 2017, el incremento fue de aproximadamente un 212%, lo que representa un aumento "muy por encima de los costos mayoristas". La legisladora entiende que "somos los usuarios quienes soportamos los aumentos del servicio mayorista y los gastos de funcionamiento. Esto se explica en gran medida por la drástica reducción del 60% del aporte que hace el Estado santafesino a la empresa de energía".





En este sentido, Patricia Chialvo recordó que en los últimos dos años, mientras la tarifa aumentó un 212%, la inflación para ese periodo fue del 75% y el incremento del salario fue de un 60%.





Ente de control

Sobre la intención del gobierno para tener un Ente de Control Energético, la diputada admitió que es una decisión importante y que sin dudas deberá contemplar una reforma en el sistema de audiencias públicas, las cuales, según su opinión, "no han reflejado lo que la sociedad expresa en relación al incremento sistemático de tarifas", finalizó.