Comerciantes de calle San Martín insisten con la puesta en valor de la Peatonal

Cuando el año pasado el intendente José Corral envió al Concejo Municipal el Presupuesto 2017 también había un paquete de obras para las cuales pedía autorización para contraer un empréstito, entre ellas está la puesta en valor de la Peatonal San Martín, desde Lisandro de la Torre hasta Catamarca. Ese pedido aún no fue aprobado y los comerciantes agrupados en la asociación Amigos de Calle San Martín le insisten a los concejales, sobre todo los de la oposición, para que aprueben esta solicitud porque consideran que "es urgente" una intervención en estas seis cuadras.





"La peatonal tiene más de 30 años y ya comenzó a deteriorarse y hay una necesidad básica de arreglarla y modernizarla. La Municipalidad armó un proyecto que nos parece interesante y ahora insistimos ante el Concejo para poder concretarlo", dijo a UNO Santa Fe el presidente de dicha asociación, Miguel Ángel García Adise.





"Se armó un proyecto, para el cual se pide un endeudamiento, dinero que después nosotros (los comerciantes) vamos a devolver, pero está demorado en el Concejo y no sabemos por qué motivo y por eso no se puede iniciar la obra", agregó más adelante y contó que "ya tuvimos una reunión con el presidente del Concejo, Sebatián Pignata (PJ-Santa Fe es una Sola) y vamos a pedir para la semana que viene otra para insistir con este tema". Los concejales oficialistas están trabajando para que esto salga.





Una necesidad de la ciudad

Más adelante el presidente de la asociación dijo: "Nos gustó el proyecto, de hecho hay una cuadra testigo que nos interesa replicar en las otras seis; decidieron (la Municipalidad) que a la obra la paguen los frentistas y estamos de acuerdo con que sea así y además la financiación que nos proponen nos interesa y podemos pagarla, por lo tanto están dadas todas las condiciones para que la modernización de la Peatonal se pueda hacer".





En esta línea "le pedimos por favor que se acelere el proyecto en el Concejo y que se reúnan los votos necesarios para que salga", manifestó García Adise y agregó: "La peatonal está fea, está muy deteriorada, la gente ya tiene accidentes y tanto la Municipalidad como la Asociación somos responsables por lo tanto estamos convencidos de que hay que hacer la obra lo antes posible. Al municipio no le significa dinero porque los frentistas estamos dispuestos a pagarla, solo se necesita la autorización del Concejo para contraer el crédito, empezarla y después nosotros la vamos pagando en cuotas".





El proyecto al que hace referencia García Adise es replicar el mismo diseño que se hizo sobre calle San Martín de Juan de Garay hasta Lisandro de la Torre, incluida la plaza de la Cortada Falucho. "Las dos plazas también quedarían hermoseadas. Va a quedar un paseo hermoso, divino y la verdad que Santa Fe como ciudad se merece una Peatonal distinta. En todas las ciudades son modernas, en Buenos Aires esta arreglada, se da prioridad al peatón y no podemos quedar afuera", agregó. "Por eso no entendemos por qué el Concejo lo demora, es sentido común porque después nosotros lo devolvemos. Somos la parte involucrada y estamos de acuerdo, somos los más interesados en que se haga por eso no entendemos la traba".





Vale recordar que se hizo San Martín Sur, después San Martín Norte, luego la calle testigo y "nosotros quedamos en el medio y no estamos de acuerdo con el norte y el sur y la gente lo está reclamando".





Antes de finalizar destacó otra parte positiva y expresó: "Estamos seguros que va a ser beneficioso para los comerciantes porque se va a mejorar y vamos a vender más, y la Municipalidad también va a ganar más porque aumenta la recaudación por lo tanto ganamos todos. Esta demostrado a nivel mundial que cuando se mejora una calle, aumenta la facturación por lo tanto no vemos ningún lado negativo. Creemos que cada uno debe aportar su granito de arena y así debe hacerlo el Concejo".





La intención de los comerciantes es avanzar en el proyecto e iniciar las obras en verano cuando "hay poca actividad y movimiento en la ciudad", dijo Miguel Ángel García Adise y antes de finalizar expresó: "Nuestra idea es no perder más tiempo, porque ya perdimos demasiado. Estamos muy ansiosos con que esto se concrete lo antes posible".