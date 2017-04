¿Cómo va a estar el clima en Semana Santa?

En contacto con UNO, Omar V. Müller, docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, y becario postdoctoral de CONICET, adelantó que la previsión es de tiempo soleado y fresco hasta el viernes, e inestabilidad a partir del sábado con lluvias dispersas pero localmente intensas el domingo y el lunes.





CLIMA extendido Coqui.jpg









Martes

En el día de hoy las condiciones del tiempo son estables en la región. La presencia de una masa de aire frío con presión atmosférica de 1020HPa que mantiene el cielo despejado, con una mínima de 13ºC (fuente: CIM) y una máxima esperada de 25ºC.



Miércoles

Se espera cielo despejado con condiciones estables. Las temperaturas registrarán un suave descenso, con una mínima estimada en 12ºC y una máxima de 22ºC.



Jueves y viernes

Se prevé la permanencia del centro de alta presión en la región, manteniéndose el buen tiempo con cielo despejado. La temperatura mínima descendería, con un valor estimado de 8 ºC, mientras que la máxima alcanzaría los 24 ºC.





Viernes



Sábado

El día sábado se espera inestabilidad en aumento, con alguna nubosidad y lluvias aisladas en la provincia. Con el aumento de la nubosidad, la amplitud térmica será menor con una temperatura mínima pronosticada de 16ºC y una reducción de la máxima a 20ºC.





Sábado







Domingo y lunes

Se prevén condiciones inestables con nubosidad en aumento. Se espera un frente de tormenta avanzando desde la provincia de Córdoba hacia Santa Fe que produciría lluvias localmente intensas en nuestra provincia. Las temperaturas tanto mínimas como máximas se mantendrían alrededor de los 18ºC.





Domingo





Lunes









Sobre el autor y las fuentes del pronóstico





Müller se desempeña en CEVARCAM (Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático) que pertenece a la FICH, y utilizó las siguientes fuentes para la realización de este pronóstico:





Centro de Informaciones Meteorológicas de FICH-UNL (condiciones actuales del tiempo).





Sistema de pronóstico y monitoreo que genera pronósticos del tiempo a 7 días a partir de simulaciones con el modelo Weather Research and Forecasting (WRF). El sistema fue desarrollado por Müller, junto al Dr. Ernesto H. Berbery de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. La información generada por el sistema está disponible en http://www.unl.edu.ar/cevarcam/pronostico y en http://www.atmos.umd.edu/~berbery/research/forecasts.html y se genera a partir de simulaciones con el modelo climático regional Weather Research and Forecasting (WRF). La calidad de los pronósticos fue evaluada en el trabajo "Müller, O. V., Lovino, M. A., & Berbery, E. H. (2016). Evaluation of WRF Model Forecasts and Their Use for Hydroclimate Monitoring over Southern South America. Weather and Forecasting, 31(3), 1001-1017."