Con pocas reservas y muchas consultas, la Costa santafesina aguarda el receso invernal

Después de un verano con ocupaciones que rondaron el 80 por ciento y en determinadas fechas fue del 100 por ciento, los cabañeros y en realidad toda las poblaciones de las localidades ubicadas sobre el corredor de la ruta provincial Nº 1, esperan con expectativas las próximas vacaciones de invierno.Aún no hay muchas reservas pero sí consultas aunque tampoco las esperadas, pero los prestadores de servicios no pierden las esperanzas consideran que la demanda se dará a "último momento", teniendo en cuenta que este fue el panorama que se dio durante todo el año.Los emprendedores son conscientes de que el invierno no es temporada alta para la zona, la demanda es poca para el momento comparándolo con otros años, sobre todo después de un buen verano. "Tenemos la expectativas con que en estos días se empiecen a hacer algunas reservas, pero tampoco son muchas las consultas. Algunas familias que ya son clientes confirmaron, pero los teléfonos suenan poco", resumió cómo es el panorama hasta ahora Guillermo Kees, miembro de la Cámara de Empresarios Turísticos de Santa Fe De todas maneras se mostró optimista y disparó: "Aún quedan días y tal vez esta mala noticia del aumento de la nafta provoque que muchas personas no hagan viajes largos y prefieran quedarse en la zona. Ojalá sea así y se vuelquen a la costa. Puede que repunte sobre la fecha como ya nos sucedió otras veces. Igual no creo que superemos el 50 por ciento".Hasta ahora las reservas son de tres a cuatro días y obviamente, familias. "Tal vez el pronóstico del tiempo anticipe una buena semana y el viernes comience a llamar la gente para reservar. Todo puede pasar. No perdemos las esperanzas. Aunque en general y somos conscientes, el invierno no es fuerte para nosotros. En la región la gente apunta para las termas", agregó Kees.Para incentivar esa demanda, los distintos complejos están haciendo descuentos, promociones y otorgan obsequios, "pero si el teléfono no suela no sirve de nada", anticipó, de todas maneras contó: "Por ejemplo si vienen cuatro noches se regala una quinta o se hace un descuento". El representante de la CET contó además que las comunas también diagramaron propuestas para los chicos, no solo para los locales sino también para los turistas, para que tengan alternativas.Antes de finalizar, Guillermos Kees aprovechó para despejar el fantasma de la crecida porque muchas llamadas tienen como primera consulta cómo están con el agua. "La zona está muy bien, no tenemos problemas de inundaciones , es más hay mucha pesca variada, que es nuestro principal atractivo. Estamos bien, todos operativos", finalizó.En cuanto a precios, son los mismos que en la temporada de verano y hasta incluso algunos bajaron los valores o aplican descuentos para lograr esa demanda."No significa que cobrábamos mucho sino que era para salvar la situación y poder pagarle a los empleados. En mi caso una cabaña para dos está a mil pesos y en enero estaba a 1.200 pesos", concluyó.