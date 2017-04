Con un diseño innovador, el sábado inauguran el nuevo Parque Alberdi

Los trabajos de infraestructura ya están finalizados, ahora las cuadrillas se abocan a las tareas de parquización y limpieza de las instalaciones para que todos las puedan disfrutar.





"Esto para la ciudad de Santa Fe resultó un concepto novedoso, pero que otras ciudades como Buenos Aires lo tienen muy incorporado y es que ante la proliferación de automóviles por todos lados, que no sabemos qué hacer con ellos porque cada vez hay más en las calles y ya nuestras calles colapsan y no soportan más. Entonces hay que buscar lugares alternativos para que los autos puedan estacionar", explicó el secretario General.





En relación a la ubicación que tiene el espacio, Pereira explicó que toda la franja que se ubica sobre avenida 27 de Febrero y Alem aparece como un espacio ideal para que los automovilistas puedan llegar con sus coches. "Estamos cerca de la Costanera entonces la gente puede llegar directamente por la Circunvalación y por las avenidas hasta este lugar, dejar el auto e ingresar al centro caminando; que es lo que queremos, porque el tránsito en el centro realmente se vuelve caótico", aseguró el funcionario.





En torno al complejo de cocheras semisubterráneas que se construyó destacó que este (el cual se realizó con inversiones de carácter privado) podrá albergar una importante cantidad de automóviles.





En tanto que el espacio verde cuenta con un diseño nuevo y moderno que no se encuentra en otras plazas de la ciudad. " Lo que está quedando de la plaza Alberdi va a ser un excelente espacio, un plaza no tan tradicional porque ha quedado sobreelevada, –aclaró Pereira– esto le da una visión particular del entorno. Nos hemos preocupado por equiparla con la ultima tecnología, con todo lo que es iluminación led y los juegos que vemos, son modernos, un nuevo concepto que queremos incorporar en todas las plazas de la ciudad".





Al respecto adelantó que este tipo de equipamientos se va a ir incorporando a los demás espacios verdes de la ciudad. "En el Parque Federal vamos a abrir dentro de poco espacios y juegos con este mismo concepto", afirmó el secretario municipal.





Por otro lado destacó los trabajos de recuperación patrimonial que se realizaron en los monumentos históricos del Parque Alberdi, como lo es el de la Madre Niña o el Niño Dormido. "Incluso se ha ampliado la plaza porque hemos reducido el ancho de calle Tucumán en su salida hacia 27 de Febrero y hemos aprovechado el lugar para extender la plaza –explicó Pereira– en esa zona está lo que se llama el Paseo de los Suizos que antes estaba perdido y nadie sabía que existía en el bulevar, ahora eso es una zona con una fuente que ha quedado incorporada al espacio público del Parque Alberdi".





La invitación al evento de inauguración está abierta para todos los santafesinos que deseen acercarse el sábado a partir de las 16. Pereira recalcó que será una tarde de festejos en la que habrá espectáculos tanto para chicos como para adultos.





Los más pequeños podrán disfrutar con la presencia de La Gordini. La banda municipal dirá presente con Bandálica, en la cual participarán grupos y solistas vinculados al rock. "Para quien no lo vio suena muy lindo, el plato principal está dado por el grupo Cabezones que cerrará el día", adelantó el secretario General.