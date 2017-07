Con una fiesta popular, se inauguró la ampliación del Paseo Verde Escalante

Con una fiesta popular, que fue disfrutada por una importante cantidad de vecinos, el Gobierno de la Ciudad inauguró este martes por la tarde la ampliación del Paseo Verde Escalante. El secretario General, Carlos Pereira, encabezó la habilitación de estos nuevos 350 metros que el Municipio sumó al Paseo, entre General Paz y Alberdi. De esta manera, se conectaron las avenidas Facundo Zuviría y General Paz, a través de los 2,4 km que tiene el corredor verde.





"Es un proyecto que comenzamos en la gestión de Mario Barletta y continuamos en las del intendente José Corral. Se basa, esencialmente, en la recuperación de superficies ferroviarias abandonadas para transformarlas en espacios públicos destinados al esparcimiento, la recreación y las prácticas deportivas de todos los santafesinos", aseguró Pereira y agregó: "Empezamos en la zona de plaza Escalante y, con ese eje como punto de partida, avanzamos tanto para el Este como para el Oeste. En el corredor que fuimos recuperando como espacio verde, construimos ciclovías, instalamos juegos, colocamos mobiliario y cestos de basura. Además, dotamos con torres de iluminación a todo el sector. De este modo, hemos mejorado la seguridad, el vínculo y la calidad de vida en estos barrios de la ciudad".





Juegos educativos y saludables, kermesse, espacios creativos y actividades deportivas fueron algunas de las propuestas que completaron la tarde festiva en General Paz 6100. Además, hubo espectáculos a cargo del Mago Fernán, Califleto y la murga Ará Sunú que fueron disfrutados por familias enteras. Cabe señalar que Paseo Verde Escalante cuenta con una senda deportiva continua, con cruces de calzada a nivel, áreas de permanencia con mobiliario urbano, columnas para iluminación general de alta prestación y la arborización completa del área. En este tramo se incorporó un espacio de juegos infantiles, próximos a calle Lavalle, y un sector de permanencia y encuentro como cabecera sobre calle Gral. Paz, que visibiliza el acceso al Corredor desde esta importante avenida. También, continuando con el Plan de Forestación 2017, se plantaron ejemplares de Acacias de Constantinopla, Aguaribay, Grabileas y Catalpas.





En el acto, Pereira estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno, María Martín; por el secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano; por la secretaria de Educación, Érika Figueroa; y por los concejales Mariano Cejas, Adriana Molina, Rossana Ingaramo y Carlos Suárez. Además, estuvieron presentes alumnos y docentes del turno tarde de la Escuela Nº618 Julio Bello; representantes de las asociaciones civiles Ciudadanos Unidos y Los Solidarios; autoridades de las vecinales Scarafía y Esmeralda; y miembros de la comunidad Toba.





Inversión en espacios públicos





Luego, Pereira explicó que, al igual que tantos otros, "los del Corredor Verde Escalante son espacios públicos que la capital provincial ha ganado para los vecinos. En este caso, ya completamos 2,4 kilómetros y continuaremos avanzando 300 metros más después de Facundo Zuviría. También pasaremos General Paz para vincular el corredor con la ciclovía de Vélez Sarsfield. Luego conectaremos el paseo con la Avenida López y Planes". Más adelante, enfatizó: "Esto es sólo una muestra de todo lo que la gestión del intendente José Corral está realizando en materia de recuperación y puesta en valor de espacios públicos, tanto en la zona céntrica -plaza Alberdi, plaza 25 de Mayo y Paseo Bulevar Gálvez-, como en los barrios. Días atrás inauguramos la plaza de la Primera Infancia en Coronel Dorrego y en la actualidad estamos trabajando en Scarafía, Nueva Santa Fe, Barranquitas, Santa Rosa de Lima, Chalet, Centenario, entre otros puntos de la ciudad".





De este modo, aseguró que el Municipio "está realizando una fuerte inversión en esta línea, que podría ser aún mayor si el Concejo nos autorizase a tomar el crédito que solicitamos tiempo atrás y que, por cuestiones políticas, los ediles de la oposición no han autorizado. No hay otra explicación. Demoran, de este modo, una importante cantidad de obras que ya podrían estar en ejecución entre las que se pueden destacar, justamente, intervenciones en el espacio público, en plazas, parques y paseos de toda la ciudad. Sin ir más lejos, si hubiésemos tenido la autorización para tomar ese crédito, el Corredor Verde Escalante ya estaría llegando a Vélez Sarsfield, incluyendo la puesta en valor de la plaza Chaplin". En este sentido, Pereira concluyó instando "a los concejales de la oposición a autorizar el empréstito y que no sigan demorando la concreción de muchas obras que son importantes para los barrios de la ciudad y, en definitiva, para los vecinos".