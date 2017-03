Concejo: se fijaron las comisiones por decreto y el FPCyS se enfureció

El presidente del Concejo Municipal e integrante del bloque opositor –que además tiene la mayoría en el cuerpo–, Sebastián Pignata le puso punto final a la espera por la constitución de las comisiones, y no solo estableció por decreto cómo estarán integradas sino que además fijó como fecha para la primera sesión del año legislativo el próximo jueves 30 de marzo. Esta determinación sacudió al cuerpo local y enojó al interbloque oficialista que mediante una conferencia de prensa dejó en claro la postura que adoptaron sus integrantes.





Vale recordar que en la última sesión del 29 de diciembre de 2016 y por unanimidad, se aprobó el decreto Nº 800 a través del cual se le otorgaba facultades y obligaciones al presidente del Concejo Municipal, en este caso Sebastián Pignata, para constituir las comisiones, pero agregaron como esencial que "previamente debía convocar a todas las fuerzas a una instancia de diálogo" para cumplir con este fin.





Desde que comenzó el 2017 estas reuniones, charlas y encuentros con ese propósito se fueron sucediendo, pero el PJ consideró que se superó este momento y al no llegar a ningún acuerdo (según sus integrantes) y al tener la máxima autoridad, decidió hacerlo por decreto; y desde el FPCyS argumentaron que fue una sorpresa esta definición unilateral y solicitaron una revisión al decreto y que se revierta la decisión.

"No debemos tomar la palabra diálogo como sinónimo de dilatorio. Hubo diálogo y las comisiones se conformaron" - Alejandra Obeid, concejal PJ

De esta manera, las cinco comisiones que hoy tiene el Concejo Municipal están integradas en su mayoría por concejales de la oposición, por lo que el Frente considera que "no se representan los equilibrios propios del cuerpo legislativo". En números, son 17 los nombres de los concejales del bloque del PJ distribuidos en las comisiones (son nueve los ediles y se repiten en las comisiones) y del FPCyS son diez (ocho son los que integran el interbloque).





Los argumentos del PJ

"La instancia de diálogo fue convocada de manera formal e informal en enero, febrero y marzo. Se llevaron adelante distintas reuniones con los presidentes de bloque, y no se pudo lograr el acuerdo respecto a la conformación de las comisiones y, entendiendo que el diálogo no podía transformarse en dilatorio e impedir el normal desarrollo del año legislativo y, teniendo en cuenta que estamos a 21 días de haber comenzado marzo y a semanas de haber asistido a la apertura de sesiones por el intendente, es que como presidente del Concejo, no solo en uso de las facultades que me otorgó por unanimidad el cuerpo, sino cumpliendo con mi obligación de hacer funcionar al Concejo, he decretado la conformación de las comisiones", expresó el presidente del Concejo Municipal, Sebastián Pignata.

LEER MÁS: Fuerte disputa en el Concejo Municipal por la integración de las comisiones

Luego el edil del PJ Santa Fe es una Sola, agregó: "Un dato a tener en cuenta es que por primera vez en el decreto que delega en el presidente la conformación de las comisiones, se estableció como requisito el diálogo previo. Esto no se había hecho nunca y es una muestra del espíritu democrático de todo el interbloque justicialista. Los vecinos nos votaron para trabajar y ellos (concejales del oficialismo), con la excusa del diálogo, intentan impedir que el Concejo pueda funcionar. No aceptar y respetar las mayorías y solo aceptar las decisiones cuando los benefician es autoritario. Y dejar al Concejo sin sesionar es, además, irresponsable".

“Esperamos que el presidente reflexione, llame, convoque, nos sentemos en una mesa y podamos encontrar los acuerdos que hasta el día de hoy él no supo encontrar" - Adriana Molina, concejal FPCyS

Por su parte, Alejandra Obeid, del bloque PJ, se sumó a los argumentos de Pignata y aseguró: "Este decreto se firmó luego de haber llevado a cabo muchas negociaciones e instancias de diálogo. El presidente (Pignata) siempre tuvo apertura en ceder algunas cuestiones y hoy nos encontramos con que el Frente no está de acuerdo con los lugares que les tocan y por lo tanto no quieren integrar las comisiones del Concejo Municipal. Me parece que las redecillas que tuvieron dentro del interbloque no han dejado que se deban conformar como se debe. No debemos tomar la palabra diálogo como sinónimo de dilatorio. Hubo diálogo y las comisiones se conformaron".





La postura oficialista

Por su parte y luego de conocer el decreto establecido por la presidencia del Concejo, el bloque del FPCyS se pronunció al respecto. En este sentido, Adriana Molina (presidenta del interbloque) manifestó: "En la última sesión del Concejo del año pasado, no solo el bloque oficialista sino todos los concejales, delegamos en el presidente esta responsabilidad de constituir las comisiones y que el cuerpo funcione. En ese momento, estábamos convencidos de que iba a tener (Pignata) esa capacidad de poder entender que no solo representa a su propio bloque sino a todos los ediles porque es el presidente. Desde enero estamos trabajando, discutiendo, acordando, modificando las situaciones porque estamos convencidos de que el Concejo tiene que funcionar porque el vecino nos pide eso".





Ante este panorama, Molina manifestó en conferencia de prensa: “Esperamos que el presidente reflexione, llame, convoque, nos sentemos en una mesa y podamos encontrar los acuerdos que hasta el día de hoy él no supo encontrar. En esto, el intendente no se debe meter, nos compete a los concejales y lo tenemos que resolver nosotros”.





Y antes de finalizar, dijo: "El funcionamiento hoy es que el PJ tiene la mayoría en todas las comisiones y además es la autoridad y tiene las secretarías, por lo cual lo que va a terminar resolviéndose en el Concejo Municipal es solo la mirada de un sector que es diferente al nuestro y por supuesto al intendente José Corral".

"El Concejo no puede funcionar así, con una sola mirada, con una visión parcial" - Carlos Suárez, concejal FPCyS

Carlos Suárez, integrante también del bloque oficialista, se sumó a los argumentos sobre por qué el rechazo a este decreto y dijo: "El Concejo no puede funcionar así, con una sola mirada, con una visión parcial. Es por eso que en este proceso bregamos por el diálogo, no es solo una palabra, sino que estamos convencidos de que es así, que no son buenos los antecedentes que tenemos donde no prima el diálogo y es una época a la que no queremos volver".





"Nosotros fuimos en el marco de charlas, deponiendo pretensiones, aspiraciones en la conformación de las comisiones como sucede en cualquier instancia de negociación política. Pero hoy nos encontramos con un decreto que echa por tierra todo y desconoce lo que veníamos charlando y trabajando. Bregamos para que podamos seguir encontrando en los próximos días los caminos que arrojen un resultado distinto a este que claramente no nos conviene", finalizó Carlos Suárez.