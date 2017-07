Corral: "Estos cambios nos animan a seguir trabajando y saber que estamos en el camino correcto"

“La instalación de 54 cámaras de seguridad que se sumaron en la avenida Blas Parera le darán más seguridad a los vecinos de toda la ciudad, no solamente a los de la zona norte, que es el sector de la ciudad que hoy tiene más necesidad porque creció para ese sector pero sin previsión”, detalló el intendente y agregó: “Nosotros contamos con uno de los Centros de Monitoreo más avanzados en tecnología del país, que fue uno de los primeros en instalarse también”.





En consonancia con las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, el intendente José Corral también marcó que "en este semestre los datos de homicidio son los mejores números de los últimos 17 años; coincide con la llegada de la Prefectura en Alto Verde y de Gendarmería en muchos barrios".





Lo hizo en el marco de la conferencia de prensa que brindó junto a Patricia Bullrich en el Palacio Municipal santafesino, donde se inauguró el funcionamiento de 54 cámaras de seguridad en la avenida Blas Parera.





Embed







"En estos barrios –agregó Corral– la gente conoce el nombre y el apellido del narco, como en Alto Verde el que fue detenido".





"Son situaciones que hay que asumir, como en Alto Verde que llega alguien que paga el viaje de los chicos para ir a jugar a la pelota y la gente no sabe de dónde viene el dinero o no sabe que es del delito. Y una mujer me decía el otro día que creía que era mejor vender empanadas y no esto", siguió el intendente.



LEER MÁS: "En Alto Verde bajaron los homicidios un 50% en seis meses", dijo Patricia Bullrich

Corral anunció también: "Nos entusiasma seguir haciendo. Vamos a firmar un convenio para que los créditos que gestiona el Ministerio de Seguridad a nivel internacional nos sirvan para seguir creciendo en el Centro de Monitoreo".





Y finalizó: "Estos cambios nos animan a seguir trabajando y saber que estamos en el camino correcto".