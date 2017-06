Corral: "Los Pumas son un gran ejemplo de que con esfuerzo, se puede lograr el mejor nivel del mundo"

El Estadio del Club Atlético Colón estuvo repleto. 30.000 espectadores alentaron a más no poder a Los Pumas que jugaron en Santa Fe un verdadero partidazo -correspondiente a la ventana internacional de junio de la World Rugby- contra el seleccionado Inglés. Esta vez no pudo ser y el Rose Team se impuso en un ajustado 35 a 25. No obstante, la fiesta del deporte que se vivió en la Ciudad fue vibrante. Delegaciones de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos e incluso un buen número de simpatizantes ingleses, desde bien temprano, llenaron de color el barrio Centenario.





El intendente José Corral palpitó el encuentro y al término del test match distinguió al seleccionado inglés con una artesanía confeccionada en el Taller de Cerámica de La Guardia. "El marco de público que hubo hoy fue excepcional", destacó el mandatario local.





En ese sentido, el Intendente añadió: "Este Estadio se transformó en 48 horas de una cancha de fútbol a una del mejor rugby del mundo. Y así los disfrutaron muchos santafesinos y muchos visitantes toda la provincia y de otras ciudades argentinas que se acercaron a vibrar con este partido. También llama la atención la cantidad de ingleses que acompañaron a su equipo".





Jerarquía internacional





Por otra parte, José Corral se mostró muy satisfecho por "tener un espectáculo de jerarquía internacional en la Ciudad. Hoy nos visitó el mejor rugby del mundo, así que es un día de fiesta para la ciudad". Asimismo, destacó los valores de este deporte: "Está muy bien rescatar estos valores: el trabajo en equipo, la condición para poder crecer como personas y grupalmente. Además, que estos deportistas hayan dedicado tiempo para recorrer la ciudad como lo hicieron, para visibilizar el trabajo de los más humildes, en los barrios que más necesidades tienen en esa apuesta a la educación que tenemos en Santa Fe con los Jardines Municipales, la verdad es que es muy valioso", expresó el Intendente y añadió: "Los Pumas son un gran ejemplo para nuestros jóvenes de que con esfuerzo se puede lograr el mejor nivel del mundo".

La Ciudad y Los Pumas





La identificación de los santafesinos con Los Pumas va más allá del deporte. Desde su llegada a Santa Fe -el pasado domingo- hasta hoy, el seleccionado que está en la elite del rugby mundial recorrió la ciudad de punta a punta: sus jugadores visitaron el Jardín Municipal de Barranquitas Sur, donde repartieron algunos presentes a los pequeños alumnos. Asimismo, estuvieron presentes en la Fundación Mateo Esquivo (de ayuda al niño oncológico).





También fueron a la cárcel de Las Flores (donde 45 muchachos, de diferentes pabellones, comenzaron la práctica activa del rugby). En su día de descanso, el santiagueño Juan Manuel Leguizamón y el capitán, Agustín Creevy, visitaron en su domicilio a Ignacio Spontón, un joven lasallano que sufrió un accidente en un partido disputado hace casi un mes en la ciudad de Rafaela.





Otros integrantes del plantel simplemente recorrieron las calles de la ciudad y hasta se cortaron el cabello en una barbería local, es decir, se mezclaron con los vecinos, conversaron con ellos, se mostraron amables y atentos ante los que necesitan una mano. Los Pumas fueron Pumas dentro y fuera de la cancha. Quizás eso explique -de alguna manera- el fervor que despierta este equipo en la Ciudad de Santa Fe.