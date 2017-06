Corral: "No creo que esté bueno que cada dos años estemos cambiando de cargo"

El intendente José Corral, en el marco de un encuentro con guías de Tecnopolis, fue consultado por la prensa respecto de las declaraciones del gobernador, donde luego de la presentación de la lista de concejales que encabeza Emilio Jatón, reiteró que "hay pérdidas que fortalecen".

En esa línea sostuvo que se esperaba el apoyo del socialismo para el proyecto de ciudad que viene llevando a cabo el gobierno local y dijo: "No solo no nos apoyó sino que decidió confrontar y ha presentado otra propuesta".





Acto seguido, agregó que ve con buenos ojos que haya diferentes propuestas electorales como las de Marcos Castelló, Sebastián Pignata, Carlos Felice o el Frente Renovador, porque es bueno que la gente tenga otras alternativas.

"Nosotros llevamos a Carlos Pereira que es el secretario de gobierno y quien más conoce los proyectos de la ciudad que ahora cuenta con el respaldo del gobierno nacional como lo vemos ahora en Tecnópolis o en obras como el desagüe Espora. Santa Fe volvió a estar en la agenda después de estar tanto tiempo discriminada", planteó.

Según Corral, se trata de "un proyecto que ya tiene resultados concretos", y que "ya se puede tocar".

"Uno puede percibirlo en los barrios, con el Metrofé o ver que el agua corre como dicen los vecinos. Ver también una ciudad que va creciendo. Que tiene mucho por hacer y me parece que hay que apuntar a ese camino", manifestó.

El mandatario, también le dedicó un párrafo al cabeza de lista del Frente Progresista, e ironizó cuando se le preguntó por la decisión de Jatón de competir como candidato en concejal: "Bueno, hay políticos que les gusta ir de cargo en cargo", afirmó.

"Yo tengo una opinión personal diferente. Yo tuve el mismo dilema, recuerdan que muchos querían que fuera candidato a diputado nacional y hasta el propio presidente me dijo que le hubiera gustado. Pero yo prefiero terminar las tareas, no dejar los trabajos por la mitad y cumplir con la palabra además, porque los políticos lo más importante que tenemos es la palabra y yo asumí hasta 2019 y voy a terminar esa tarea. No creo que esté bueno que cada dos años estemos cambiando de cargo. Cada uno tiene su decisión y la gente lo va a valorar también", finalizó.