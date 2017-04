Corretaje ilegal: satisfacción de corredores inmobiliarios por una sanción de la Justicia

Ricardo José Veglia, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, expresó a UNO Santa Fe, satisfacción por la decisión de la Justicia, y señaló que alienta la radicación de denuncias contra los agentes de todas las franquicias que realizan ejercicio ilegal de la profesión.





El proceso se inició en 2013, ante una denuncia que realizó el tribunal de ética del colegio, a raíz de la detección del facilitamiento de la matrícula, por parte de una corredora inmobiliaria, a personas no habilitadas para ejercer el corretaje inmobiliario.





"Esta persona tiene una SRL (Asesores Inmobiliarios del Litoral) a través de la cual adquirió la franquicia Remax, a través de ella incorporó personal sin relación de dependencia, con lo cual ya es una situación anómala, porque se viola la ley de contrato de trabajo, y estas personas no tienen título habilitante, no son corredores, no han estudiado en ninguna universidad, y además de esto, no están matriculados en ningún Colegio profesional".





A partir de allí, y luego de realizar la investigación correspondiente, el Tribunal de Ética del Colegio, mediante una sanción suspendió por ocho meses la matrícula a la titular de la franquicia Remax Litoral, Carolina Hogner. Esta decisión fue recurrida por la denunciada llegando las actuaciones a segunda instancia.





En su oportunidad el directorio del Colegio había denunciado ante el Tribunal disciplinario que la citada profesional estaría violando los preceptos de la ley 13.154 al facilitar su matrícula a personas no habilitadas para ejercer el corretaje.







Según manifestó Veglia, el tribunal colegial comprobó que Hogner permitía el uso de su nombre y número de matrícula en diversos avisos publicitarios publicados por quienes se anunciaban como "agentes inmobiliarios Remax", personas sin título y sin matrícula para ejercer la profesión.







Lo importante para el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, es el análisis que hacen los magistrados respecto de la situación, entendiendo que lo actuado por el Tribunal de Ética de la institución se ajustó a derecho, y que la Cámara dio por acreditados y probados los hechos que llevaron a la sanción. Es decir, el préstamo de la matrícula a personas no habilitadas.





"En todas las jurisdicciones del país, hay denuncias tanto en el foro civil, como en el penal, pero lo importante de este fallo es que a partir de ahora, Remax tiene que adecuar su actuación al mandato de la ley 13.154 que regula la actividad. Es decir, no puede operar con personas que no sean corredores inmobiliarios, y que no estén matriculados", expresó.





Publicación del Colegio de Corredores en Facebook respecto del fallo