Crivaro: "Macri ganó producto de decir lo que no iba a hacer, y no decir lo que iba a hacer"

Octavio Crivaro es sociólogo y trabajador de ANSES, por estos días con licencia para la campaña, dirigente del PTS y precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda de Santa Fe. Con una agenda alternativa a la de los espacios políticos tradicionales, se plantea llegar a la Cámara Baja y confía en el apoyo de sectores de la sociedad descontentos con las políticas que implementa el actual gobierno nacional, y que según el dirigente son posibles gracias a la complicidad del resto de los espacios políticos.





En diálogo con UNO Santa Fe, habló sobre la campaña, el crecimiento del Fit, y las posibilidades reales de este espacio en la provincia.





¿Cómo observás el comienzo de la campaña con varias listas en competencia para llegar a la Cámara de Diputados?

El cierre reveló mucho de cómo se están manejando los partidos tradicionales. Creo que lo que pasó con Boasso, en la interna de Cambiemos, dónde después de hacer un discurso sobre la nueva política, le bajaron la lista por una disidencia interna, es un ejemplo. O en el hecho de que haya tantos candidatos que giraron de un partido al otro, y lo ves acá en concejales, Pignata era del Pro y ahora va con el peronismo, o de que algunos acusan que los candidatos del Frente Renovador en realidad son kirchneristas. Es decir que hay una política de borocotización, de saltimbanquis que van de un lado al otro que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, que ya podemos decir que tenemos un Frente de Izquierda desde 2011 que viene participando, y que en todas las elecciones fue creciendo respecto de la anterior. Ahora con esta novedad que, a diferencia de la vez pasada, vamos con listas unitarias en las 21 provincias en las que nos presentamos, llegando al 95% del padrón electoral. Creo que eso va a ayudar mucho a que el Frente de Izquierda pueda pelear y seguir consolidándose como una expresión política de los trabajadores, de la juventud y del movimiento de mujeres.

En este escenario, donde los grandes espacios políticos están con divisiones, ¿queda un lugar para el FIT?

Yo creo que si, pero creo que el FIT crece por otras cuestiones. Nosotros jugamos un rol en los distintos conflictos y luchas donde los trabajadores, la juventud, el movimiento de mujeres, y los docentes pelean frente a un gobierno como el de Macri que ajusta. Pelea también frente a gobernadores que se dicen opositores a Macri, pero que son más o menos igual, y nosotros estamos en todos esos procesos. Yo soy candidato a primer diputado nacional, y conmigo está Jorgelina Signa, que es una enfermera. En Rosario y en Santa Fe nuestros candidatos a concejal son todos docentes y referentes del sindicato Amsafé, opositores a la conducción provincial, así que participamos en todos los conflictos y yo creo que eso es lo que expresamos políticamente. Por lo contrario, los grandes partidos, los que saltan de un lado al otro, expresan intereses sociales absolutamente ajenos a cualquier voluntad popular. Macri viene aplicando un ajuste muy importante que todos los sectores lo perciben, pero no hubo una sola de esas medidas que se pudiera tomar sin el auxilio en votos del Frente Para la Victoria, del Massismo y del Partido Socialista. Yo creo eso demuestra que hay una división de tareas donde el principal rol político que tienen es bancar, o sostener el gobierno de Macri, y no oponerse a los ajustes que está aplicando que solo los denuncia con claridad la izquierda.

En ese sentido, ¿tienen chance de llegar al Congreso por Santa Fe?

Es una tarea complicada, y por eso queremos arrancar con mucha fuerza, porque hay muchas listas. Todavía es muy prematuro decir si se puede llegar porque hay muchas listas en las PASO, pero yo creo que si, que venimos creciendo. Tuvimos una participación muy destacada en el debate de candidatos a gobernador (2015), y tuvimos una performance muy buena en las elecciones a concejales de Rosario y Santa Fe donde casi entramos. Tenemos un staff de candidatos muy jóvenes, donde yo soy uno de los menos jóvenes y creo que está planteado hacer una elección muy buena, y que sería muy importante para la bancada de un Frente de Izquierda que ya tuvo espadas como Miryam Bregman, Nicolás del Caño (PTS), o Néstor Pitrola (PO). Una banca del Frente de Izquierda de la provincia de Santa Fe sería muy importante, considerando las cosas que peleamos aquí. Mientras algunos apoyaron el pago a los buitres, quitarle las retenciones a los sectores más concentrados de la economía, nuestra agenda es pelear por la ley antidespidos, pelear para que todos los diputados cobren como un docente, y pelear por refugios para las mujeres que salieron a la calle a gritar #niunamenos, y que mueren muchas veces por la violencia machista por no tener un lugar donde ir. Creo que nuestra agenda es absolutamente popular, y por eso la defendemos como lo hacemos.

¿De acceder a una banca cuales son los planteos que vas a llevar a la Cámara?

Nosotros insistimos en una consigna que es trabajar seis horas, cinco días a la semana, sin reducción salarial, por supuesto. Ese sería el modo de terminar con jornadas que en algunos casos son de hasta 14 horas, mientras vos tenés a tu hermano, o a tu vecino desocupados. Venimos planteando una forma de reparto de las horas de trabajo, que permitirían terminar con el problema de la subocupación y de la sobreexplotación. Por supuesto que para hacer eso hay que atacar intereses de empresarios que siempre se llenan de plata, cuando no hay crisis, y cuando la hay. Es lo que estamos viendo ahora en Pepsico, una multinacional que está llenándose de plata y despidió a 600 trabajadores. Después venimos planteando proyectos que tienen que ver con intereses profundos de sectores que todos los días dicen basta en la calle. Digo, planteamos una ley de emergencia de género, que lamentablemente no se trata porque los otros bloques tienen otras prioridades, y planteamos la legalización del aborto, un flagelo por el que mueren 300 mujeres al año por abortos clandestinos. Después, también insistimos en terminar con los despidos, promoviendo una ley verdaderamente contundente, no para que solamente se impidan y reabran las fábricas con convenios de precarización laboral, que es lo que ofrecieron acá en SanCor. Yo estuve en Gálvez, y esa era un poco la propuesta que había. Eso es salvemos la fábrica, pero ustedes pierden antigüedad, salarios y conquistas. Queremos que realmente se prohíban los despidos y que si hay una fábrica o una gran empresa que dice que nos los puede sostener, que abra los números contables, que demuestre realmente que tiene una crisis, y si efectivamente no quiere producir que se reabra la fábrica expropiada poniéndola a producir con los trabajadores. Es un planteo que hacemos desde la izquierda frente a ese tipo de crisis.

¿El contexto actual es favorable para un crecimiento de la izquierda?

Yo creo que si, que tenemos un gobierno que ha permitido que un sector grande, incluso de sus votantes haya hecho una experiencia. Macri ganó producto de decir lo que no iba a hacer, y no decir lo que iba a hacer. Decir que no iba a atacar a los docentes, que no iba a atacar el salario, que iba a privilegiar un poder de compra importante y que no iba a privilegiar a los ricos. Pero también creo que hay sectores de la sociedad que ya perciben el nivel de complicidad que tuvo la oposición adentro. Miryam Bregman el otro día hacía el chiste de que Massa parece un gato de los supermercados chinos, porque levanta automáticamente la mano cada vez que hay que votar algo, y Massa fue el Jefe de Gabinete del anterior gobierno y después le votó todas las leyes a Macri. El kirchnerismo lo mismo. Omar Perotti fue el garante dentro del Senado para que todas las leyes que el macrismo quería se voten. Creo que tenemos a favor que somos el único Frente de Izquierda a nivel nacional que ya tiene seis años de continuidad, y que no se rompió por una cuestión de cargos y donde siempre discutimos cual es el proyecto político que defendemos, y venimos de hacer en Atlanta el acto más importante de los últimos años, y creo que eso nos da autoridad para la pelea que estamos empezando en este momento.

¿Cuáles son las posibilidades de crecimiento del FIT en Santa Fe?

El FIT es una expresión política nacional que tuvo puntos muy altos. Hay que pensar que Nicolás del Caño entró con el 14% cuando fue candidato en la provincia de Mendoza, y sacó 17% y salió segundo en la discusión de intendente, y es difícil repetir lo de Mendoza o lo que se hizo en la provincia de Salta, pero está planteado que el FIT rompa el techo histórico de la izquierda.

¿Ese crecimiento es en parte por la renovación generacional dentro del espacio?

Yo creo hubo una renovación generacional en parte, pero no en los términos mercantilistas en los que a veces se plantea. Tampoco tuvo que ver con decir, los viejos a la basura, porque nosotros los respetamos muchísimo y son parte de nuestra conducción, pero pusimos candidatos que reflejan y dialogan de manera más profunda con sectores que incluso no son consideramos parte del régimen político. Hay un sector de la juventud que tiene laburos precarios, sectores que ingresan a la vida política por la marcha del #niunamenos, y que quizás no tenían militancia previa, o una concientización tan marcada y creo que con ellos empezamos a llegar. La candidatura de Nicolás del Caño fue eso. No es que el FIT ganó las Paso por una cuestión de marketing, sino porque en Mendoza habíamos llegado a hablarle a sectores que tienen muchísimo desconfianza hacia los partidos tradicionales, y nosotros conseguimos llegar a esos sectores. Queremos que se repita la experiencia en Buenos Aires, ya no conquistando un diputado, sino aspirando a dos o tres, y creo que en Santa Fe es una pelea difícil, porque el propio Partido Socialista tiene un discurso progresista, y hay distintas opciones de centro izquierda también. Pero, creo también que en primer lugar hay una enorme crisis del Frente Progresista, donde el partido radical está cerrando las puertas con llave para irse y consolidar Cambiemos, y el PS tiene justamente un discurso opositor con una práctica muy parecida a la del gobierno nacional. Yo creo que en ese espacio, candidatos jóvenes que expresan luchas en curso, y sectores sociales que no son tenidos en cuenta por los partidos tradicionales, nos pueden permitir crecer.