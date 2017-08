Cruce por la situación laboral en el sector comercial

A partir de los dichos de dirigentes gremiales sobre despidos de empleados de comercio, UNO Santa Fe consultó a Adrián Schuck, presidente de la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, quién negó que se trate de una situación generalizada, y que si se han producido despidos han sido en casos muy puntuales.





El secretario Gremial del Centro Unión Empleados de Comercio (Cuec) Santa Fe, Edgardo Coria, había asegurado por LT9 que recibieron notificaciones de empleados despedidos en comercios locales. "Vemos que se están despidiendo trabajadores y están cerrando locales. Eso es de público conocimiento, está pasando en todo el país, la economía no ayuda y el ajuste son los trabajadores", dijo el gremialista. Coria dijo además que las ventas han bajado.





Por su parte, Schuck remarcó: "Esta es la única provincia que viene manteniendo el empleo, donde no hay despidos en el sector de comercio. Puede haber alguno en las grandes cadenas, pero no en el sector de comercio Pyme, o algún local que haya cerrado. Si hay alguno es puntual, pero no general".





En la misma línea, la semana pasada, Jorge Baremberg integrante del Centro Comercial de Santa Fe, había resaltado en comunicación con este medio que a pesar de la caída en el consumo que se extiende ya por más de año y medio, los mercantiles habían logrado mantener el nivel de empleo.