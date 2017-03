Diairo UNO te invita a ver lo mejor del stand up de Mellera Lauriente

¡Luego de su exitosa presentación en el Luna Park vuelven Luciano Mellera y Lucas Lauriente a Santa Fe!Luciano Mellera y Lucas Lauriente, dos de los comediantes más destacados y reconocidos de nuestro país, presentarán su show MELLERA LAURIENTE en Santa Fe, el Sábado 22 de Abril a las 21:30 hs en el Centro Cultural Provincial.Luciano y Lucas ofrecerán un espectáculo original y explosivo, cargado de humor fresco e inteligente. Se trata de un show del más puro Stand Up de la nueva generación y que, sobre el final, le da la palabra al público para que hagan preguntas o propongan desafíos, lo que aporta aún más espontaneidad e improvisación, y donde cada presentación se vuelve única, especial e irrepetible.Dueños de un talento innato en la comedia y un estilo bien diferenciado para hacer humor y transmitirlo (Luciano se define como un comediante de "observación" y Lucas de "situación") han conquistado y logrado una gran cercanía y empatía con una audiencia en la que predominan los jóvenes, pero que no deja afuera a los más grandes.Han sido los pioneros en realizar extensas giras nacionales en los principales teatros del país. A nivel internacional, se presentaron en Perú y en Uruguay.Cerrando el año, realizaron el show más importante del Stand Up nacional, presentándose en el Estadio Luna Park, ante más de 5000 personas; siendo un record histórico para el Stand Up argentino.Comenzaron el 2017 realizando por tercer año consecutivo la temporada de verano en la costa atlántica y tienen programado visitar todas las provincias del país y continuar con los shows en Latinoamérica.Este dúo de amigos promete entretener y divertir al público.LUCIANO MELLERA:● Trabajó como redactor y creativo publicitario, hasta que descubrió que la comedia podía ser un medio de vida.● Desde el 2008 hace stand up.● Fue parte del selecto elenco elegido por Comedy Central para los especiales del 2013, 2014, y 2016.● Participó como orador y presentador en tres oportunidades en TEDx Río de la Plata [ http://www.tedxriodelaplata.org/ ]; en las ediciones 2015 y 2016, ante más de 10.000 personas y siendo transmitido en tiempo real vía streaming a nivel mundial.● Fue nominado como Revelación en los Premios Estrella de Mar 2015 y no ganó. Sigue triste.Para más información sobre Luciano, visita:Instagram: www.instagram.com/luchomellera Twitter: https://twitter.com/luchomellera Facebook: https://www.facebook.com/luchomellera/ Youtube: https://www.youtube.com/user/luchitom LUCAS LAURIENTE:● Desde el 2011 hace stand up.● Comedy Central lo invitó a formar parte del especial de Stand Up 2016.● Con sus unipersonales hizo una de las más grandes giras del Stand Up a nivel nacional con sólo 24 años.● Es músico, toca el piano. Estudió Profesorado de Música, pero sólo 3 meses, porque la constancia no es su fuerte.Para más información sobre Lucas, visita:Instagram: https://www.instagram.com/lucaslauriente Twitter: https://twitter.com/lucaslauriente Facebook: https://www.facebook.com/Lucas-Lauriente Youtube: https://www.youtube.com/user/hystericfilms