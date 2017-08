Dignifico, luego existo

LAILA TOMAS.jpg







Existe una antigua leyenda de la isla de Bali, en Indonesia, según la cual en una aldea montañesa a los ancianos los sacrificaban y se los comían. Así fue, hasta que no quedó ninguno y con ellos se perdieron las tradiciones y muchos conocimientos y habilidades. En ese momento se necesitó construir un edificio para el Consejo que gobernaba la aldea. Las construcciones se hacían con troncos y había que saber muy bien cómo cortarlos y cómo disponerlos. Pero nadie sabía. Un joven dijo que tenía la solución, pero que sólo la daría si el pueblo entero se comprometía a no comerse más a los viejos. Una vez hecha la promesa, el muchacho fue hasta el bosque en el que había escondido durante varios años a su abuelo y regresó con él, quien les enseñó a todos las antiguas técnicas para cortar árboles y construir con ellos. Desde entonces, aun cuando hay quienes niegan la leyenda, en el país se respeta y honra a los viejos.

Si analizáramos esta historia (real o ficticia, pero muy simbólica al fin) comparándola con la caracterización de la vejez en la cultura Occidental, podríamos preguntarnos, ¿Qué es lo que pasa en la sociedad, para que en algún momento determinado la persona empiece a ser anulada?, ¿Cuándo el viejo es corrido de lado en la familia?, ¿Cuándo ha de dejar de escucharse su palabra?, ¿Cuándo empieza a ser desdibujado y tildado de estorbo?.





Así, como en un momento determinado, en la aldea tildaban a los adultos mayores de "no servir más que como comida", en nuestra cultura, existe un momento donde empiezan a dejar de ser útiles. Se comienza a correrlos, ya no los consideramos protagonistas incluso de su propia vida, y los confinamos a mirar como espectadores lo sucedido delante de sus ojos (piensen sino, a quienes se dirigen muchos médicos y profesionales de la salud en sus consultorios, a la hora de dar diagnósticos, indicar tratamientos e impartir indicaciones: ¿A los hijos acompañantes, o a los viejos pacientes/dolientes?). Incluso muchas veces -y hasta con las mejores intenciones- se les ocupa la posibilidad de la toma de decisiones sobre su vida, su casa, su economía, siendo aún seres lúcidos y pudientes, más allá de las arrugas faciales y las espaldas maltratadas por los años.





Desde una reflexión personal, pienso y siento, que esto pasa cuando dejamos de pensar al "Viejo", como una persona para pensarlo como objeto, cuando los miramos con ojos lastimosos de pocas oportunidades, cuando suponemos que no entenderán, no querrán, no podrán. De esta manera el trato se cosifica, se prejuzga y se anula. Los vínculos quedan limitados a comunicar instrucciones, a conversaciones banales, a gestiones de las que "por supuesto" alguien deberá resolver por ellos, los revocados.





Cayendo en esta línea, claro está que se interfiere en la condición de ciudadanía efectiva del adulto mayor, aquella deseada condición de ejercicios de plenos derechos y obligaciones que pueden ejercer hasta el último de los días todos los viejos lúcidos y autoválidos, sólo por la condición de ser persona. También es aquí donde entra en juego la defensa y el respeto por la dignidad humana, lo cual está comprobado que se ejerce, se imparte y se enseña a los demás desde pequeños, a partir del ejemplo y la palabra.





Simone De Beauvoir, quien trabajó incansablemente por la dignidad y la promoción de los derechos humanos en la vejez, expresó una vez: "¿Qué debería hacer una sociedad para que en su vejez una persona siga siendo tratada como persona?". Y no deja el interrogante en el aire, sino que agrega: "La respuesta es sencilla: sería necesario que siempre lo hubiesen tratado como una persona".





Si esto no pasara, si no pudiéramos romper el círculo vicioso de anulación por la edad, ¿a qué distancia estamos de empezar a comérnoslos?





Por cualquier duda y comentarios, podes escribirme a lailatomas @hotmail.com