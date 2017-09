Diputados santafesinos pedirán que el puente a Santo Tomé sea incluido en el presupuesto

Hoy por la mañana, la intendenta de la ciudad de Santo Tomé, Daniela Qüesta, en declaraciones periodísticas se mostró molesta de que, nuevamente, el presupuesto nacional previsto para el año próximo, no incluya la obra del nuevo puente entre Santa Fe y la vecina ciudad.





De acuerdo a lo que manifestó la mandataria, la obra no figura ni en el texto central, ni en los anexos y por ese motivo pidió explicaciones oficiales.





En la misma dirección, en diálogo con UNO Santa Fe, el diputado nacional Hugo Marcucci contó que, al igual que en 2016, iba a elevar una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para que en la ley estén previstas partidas presupuestarias que permitan avanzar con el proyecto.





Dijo además que convocará a los legisladores que "quieran sumarse" al reclamo y que, por otro, insistirá en la necesidad de que se llame a licitación, ya que "no se puede desconocer que a diferencia del puente entre Santa Fe y Paraná, para esta obra "ya hay proyecto ejecutivo".





"La movilidad y la conectividad urbana son fundamentales para cualquier proceso de desarrollo social, económico y de integración. Indudablemente hay una enorme dificultad de conexión y movilidad entre Santa Fe y Santo Tomé. Máxime si estamos pensando a futuro desarrollar toda esta zona como un área metropolitana", expresó.





En tanto, la diputada nacional Silvina Frana, sostuvo que la intención es repetir el accionar del año pasado realizando una presentación con el pedido para la inclusión de la obra en el presupuesto de 2018.





"Ellos la incluyeron el año pasado, pero lo que no incluyeron fue el financiamiento. Fue una de las cosas que dije en mi discurso cuando se debatió el presupuesto en la Cámara. Agradecí mucho el gesto de que lo incluyan, pero sabía que sin financiamiento no lo iban a hacer y, efectivamente, no lo hicieron", resaltó.





En ese sentido, Frana manifestó que hasta el momento "no se visualiza una vocación" para comenzar la obra, y recordó que no se trata de un pedido nuevo, sino del reclamo de una deuda que no es nueva.





"Es una deuda concreta de Nación a la provincia, porque en 2007 el gobernador Obeid destinó fondos de la provincia a la ruta 19, y como contraprestación iban a hacer el puente. Se suponía que frente a un cambio de gobierno podía haber una revisión de esas decisiones y, sin embargo, todo hace parecer que la obra no se va a hacer en lo inmediato", lamentó.





Finalmente, la diputada planteó que la no concreción de esta nueva conexión genera muchísimos problemas en la región, y que no solo afecta a los santotomesinos, sino también a los santafesinos. En ese marco, afirmó que "llama la atención que el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, un hombre muy allegado al presidente, no pida por este tema".