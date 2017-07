Docentes universitarios ratificaron la medida de fuerza y hoy esperan una nueva oferta

En ese sentido, desde el gremio aclaran que la convocatoria a la nueva reunión paritaria llegó "tarde" y que por lo tanto no "alterará la medida de fuerza". Eso sí, en caso de que el nuevo ofrecimiento del gobierno nacional sea superior, las asambleas greamiales se realizarán el jueves y el congreso se realizaría el próximo lunes. Por lo tanto, hasta ese día no se podrá saber la continuidad o no del plan de lucha anunciado el pasado 23 de junio





Los gremios del sector reconocen que hay expectativas de que el Gobierno mejore la oferta salarial, teniendo en cuenta que la propuesta a los maestros bonaerenses llegó al 27,4 por ciento. Hasta ahora, a los profesores les ofrecieron el 20 por ciento y en cuotas. Se trata de una de las paritarias mas complejas, ya que son varias las federaciones que las componen: Conadu, Fagdut, CTERA y UDA





En diálogo con UNO Santa Fe, el secretario adjunto de Adul, Oscar Vallejos manifestó: "Si no vamos a cubrir la inflación de este año no se va a llamar a debate. Eso supone un 25 por ciento". Los referentes del sector gremial anticiparon que para analizar un nuevo ofrecimiento, se deberían acotar los plazos entre cuotas. En ese sentido, la última oferta otorgaba un 20 por ciento a pagarse en cuatro cuotas (4% en marzo, 6% en junio, otro 6% en septiembre y un 4% final en enero)





Consultado sobre el desarrollo de la medida de fuerza en la UNL, dijo: "Los exámenes no se están tomando y el nivel de adhesión a la medida es muy alto entre los profesores de la Universidad Nacional del Litoral"

















Desde la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral ratificaron las medidas de fuerza que incluyen la no toma de exámenes. Además, aclararon que las mismas no se pueden levantar si no es por decisión de las asambleas y del Congreso.