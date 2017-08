Durante los fines de semana de julio el servicio 107 realizó más de 750 asistencias

El subsecretario de Emergencias y Traslados, Francisco Sánchez Guerra, exhortó a los usuarios y requirentes del Servicio 107 a considerar "la importancia de ser responsables en la utilización del sistema". Así lo señaló durante la exhibición de un informe estadístico de las asistencias realizadas durante los fines de semana del mes de julio (sábados y domingos) en la ciudad de Santa Fe que, según se detalló, ascendieron a 765.





Sánchez Guerra pidió que la población "utilice al 107 como número de emergencias colaborando con el trabajador que atiende el llamado, ya que las preguntas tienen un sentido para administrar los equipos y brindar una efectiva respuesta en tiempo y forma".





El subsecretario dijo que "las formas están basadas en la capacitación continua del recurso humano, como su vocación de servicio en conjunto con modernos equipos".





De igual modo, precisó que "el tiempo gira en la disponibilidad", indicando en ese sentido que "si bien se puede cuestionar el número de móviles según las formulas existentes o las vías por donde circular, considerando el tránsito o las zonas más o menos seguras, hay un número en el informe que por su tamaño y volumen llama la atención pero que junto a los términos accidente, herida o trauma, tiende a pasar desapercibido y es el de asistencias diversas".





Al respecto, refirió que en este campo "debemos detenernos porque son todos aquellos llamados que no tienen consistencia de urgencia. No decimos que no deben existir, pero es el dato sobre el cual todos podemos trabajar".





Sánchez Guerra llamó a los usuarios y requirentes "a pensar que siempre hay alguien más que puede estar necesitando de nuestra urgente participación".





SALIDAS Y ATENCIONES

Sobre la actividad del Servicio 107 en la ciudad de Santa Fe, el mayor número de atenciones se registró durante el primer fin de semana (sábado 1 y domingo 2) con un total de 171 salidas de las cuales correspondieron 27 a accidentes en vía pública, dos por heridas de arma de fuego, dos por heridas de arma blanca y las restantes 140 a otras patologías.





En la segunda semana, (sábado 8 y domingo 9), las asistencias fueron 159, de las cuales 41 fueron accidentes en vía pública, dos por heridas de arma de fuego, dos por heridas de arma blanca y 114 a otras demandas.





El sábado 15 y domingo 16, (tercera semana), las salidas fueron 137, que incluyeron 21 accidente en vía pública, dos por heridas de arma de fuego, dos por por heridas de arma blanca y 112 a auxilios diversos.





En cuanto a las dos últimas semanas, (sábados 22 y 29, y domingos 23 y 30), el total fue de 298 atenciones, correspondiendo 157 a la primera y 141 a la segunda. Del total, 59 fueron por accidentes en vía pública, tres por heridas de arma de fuego, una por heridas de arma blanca y las restantes 235 se debieron a auxilios de distinta magnitud.