Duros cruces en Diputados por la desaparición de Santiago Maldonado

Esta tarde hubo duros cruces entre varios diputados provinciales cuando se trataba un proyecto para declarar su preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado . Prácticamente desde todas las bancadas se refirieron a la desaparición del joven durante la represión de Gendarmería a un corte de ruta de la comunidad Mapuche en el sur del país.





Entre los oradores, la primera en tomar la palabra fue Verónica Benas (Pares) quien pidió que la Cámara se sume al fuerte reclamo que se dio en los diferentes ámbitos en la Argentina y que también se dio a nivel internacional. "No es un reclamo a favor ni en contra de ninguna posición que tenga que ver con lo partidario, es a favor de la vida como siempre hicimos los que reclamamos por los desaparecidos y a favor de que el Estado sea el garante de los derechos de las personas y preguntamos todos dónde está Santiago Maldonado", expuso Benas.





Por su parte, Leandro Busatto (Frente para la Victoria-PJ) pidió fortalecer las instituciones, la democracia y la política como herramienta para construir una Argentina más justa. Además se quejó de que se tenga que hacer una aclaración de que esta declaración no es contra un partido en particular y aseguró que "ya se está llegando al fondo de la grieta, entre la vida y la muerte". También recordó las desapariciones de Fernanda Aguirre, de Luciano Arruga, la de Jorge Julio López y los asesinatos de Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra para decir que "en todos esos casos el Estado es responsable" y que "ninguna vida vale más que otra", aunque en "este caso hay cosas que me trasladan a un pasado que me gustaría reconstruir a partir de la memoria, la verdad y la justicia, pero que lamentablemente tenemos que reconstruir en base a analogías que se están dando con el presente que pensé que hoy iban a estar sepultadas".





Por su parte, Norberto Nicotra (Cambiemos) aseguró compartir los anhelos que expresó Benas de encontrarlo con vida, aunque aclaró que "hasta ahora no hay ninguna prueba" de lo que pasó con Maldonado. Incluso el diputado aseguró que la propia familia de Santiago demoró en entregar ropa de Santiago para que sea buscado por canes rastreadores y que hasta entregó ropa que no pertenecía a la persona desaparecida "tratando de demorar el tema".





Luego habló de las amenazas de bombas en las escuelas de Rosario durante el último mes, que hoy comenzó a producirse la misma situación en Córdoba, "después viene una marcha de encapuchados, después otra y otra. Se montó una estructura detrás de una causa justa que es encontrar a este chico".





A su turno, Fabián Palo Oliver (UCR), dijo que la propia justicia, con los primeros indicios de la investigación caratuló el caso como desaparición forzada. "Esta situación hace que sea el Estado argentino el que deba demostrar dónde está y qué pasó con Santiago Maldonado", aseguró al tiempo que reivindicó la militancia política y mostró su oposición a la judicialización y la represión de las protestas sociales.





Cesira Arcando (Cambiemos) también manifestó la adhesión al pedido por la aparición de Maldonado y dijo: "La aparición con vida de Santiago es lo que nos tiene que unir a todos. Consideramos fundamental la prudencia institucional para que se esclarezca este caso (...) si hay responsables, fuera del lado que fuera, todo el peso y el castigo de la ley. Acá no se va a encubrir a nadie. Repudiamos la violencia venga del lado que venga".





Al momento de tomar la palabra Alicia Gutiérrez aclaró que "acá no se armó ninguna estructura", que lo que hay "es una reacción de una gran parte del pueblo argentino que no quiere más desapariciones de personas". También la diputada del SI defendió y reivindicó la participación política y expresó: No tenemos que tener miedo a politizar. Todos somos militantes políticos y la política, no estoy hablando de la partidaria, no es neutra. Celebro que la ministra Balagué haya salido a decir que es bienvenida la propuesta de Ctera y que se tiene que discutir en todos los cursos y grados".





El que no estuvo de acuerdo con esa postura del gobierno de la provincia fue el diputado radical Santiago Mascheroni, quien calificó de "lamentable lo que hizo el Ministerio de Educación" al cuestionar que es muy difícil que un chico de siete años pueda entender una figura abstracta como la del desaparecido. "No hay que hacer política partidista, que no es lo mismo que no hacer política. Eso es decir que esto es responsabilidad del Estado, haya sido caratulado como sea. A mí qué me importa la carátula. Lo que me importa es la decisión del Estado, de las fuerzas políticas".





"Tiene que haber un punto de inflexión y eso lo tiene que poner la política a una y a otra parte. No vayamos a buscar respuestas para seguir avanzando en nuestra postura en una situación de ruptura institucional", aseguró y agregó: "El Estado no podrá desligarse de la responsabilidad institucional que tiene. Y todos se la vamos a exigir. Pero al mismo tiempo vamos a garantizar la continuidad institucional".





"Si tienen razón los miles de tuits y los jugadores de la selección que vienen a preguntar por Santiago Maldonado, y yo me sumo a ellos, no tienen una respuesta del Ejecutivo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tumbar al gobierno nacional, vamos a intervenirlo, vamos a pedirle el juicio político a quién? ¿Cuál es el punto final, además de que aparezca con vida, hasta dónde llegamos?", preguntó Mascheroni.





Mañana se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y es necesario que se investigue a fondo para que el joven platense que estaba radicado en El Bolsón aparezca con vida y no lo terminen transformando en un botín político.