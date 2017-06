"El civil no durará más de 15 o 20 minutos", reveló el juez de paz que casará a Leo y Anto

Por pedido de la familia Messi, el director del Registro Civil de Santa Fe Gonzalo Carrillo será el encargado del casamiento por civil de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo en el City Center de Rosario.

Carrillo contó que estará al frente del casamiento "por pedido de la familia" del delantero de la selección nacional. "Ellos estaban un poco incómodos por lo que estaba saliendo en la prensa, entablamos la relación haciendo trámites y me lo pidieron", detalló. Estimó que el casamiento no durará más de 15 o 20 minutos. Y confirmó que los testigos serán los hermanos de Lionel y Antonela.

"No es la primera vez que lo hago, no es habitual, pero he hecho casamientos", contó el funcionario provincial a Zysman 830 de La Ocho.

Consultado sobre sus sensaciones con la boda de Messi, dijo que "la única responsabilidad que me genera es tratar de dejar al Registro Civil lo mejor posible. Y agregó: "Trabajamos todos los días con matrimonios y la verdad que hay una presión extra para que nos vean cómo actuamos y me gustaría que salga todo lo mejor posible".









Carrillo aclaró que la decisión de casar a la pareja de Messi y Antonela no implica un privilegio dado a la estrella de Barcelona y que cualquier vecino puede solicitarlo. "Si me lo piden obviamente que voy, hay que hacer un pedido formal por lo menos, pero no tendría ningún problema", apuntó. En cuanto a los costos extras, la pareja deben abonar 7 mil pesos para que vaya el oficial público a un lugar que no sea el Registro Civil.

Estimó que en materia de matrimonios el más emotivo hasta ahora fue cuando le tocó casar a una amiga de la infancia, pero que en cuanto a lo laboral no siente que sea el punto más alto de su carrera: "El punto más importante fue el sistema digital que hemos creado desde la provincia, lejos".