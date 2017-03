El Cuec insiste en que el Concejo debata el descanso dominical

El 9 de diciembre de 2014 el gobierno provincial promulgó la ley de descanso dominical obligatorio para los empleados de comercio. La norma establecía que su aplicación se hará efectiva en cada ciudad luego de la aprobación de los concejos deliberantes de cada una de las localidades.





Transcurridos 835 días desde su promulgación, son una veintena las ciudades que cuentan con la medida. En el Concejo Municipal de esta ciudad no existe ningún proyecto relacionado a la puesta en vigencia del descanso dominical. Ediles opositores, a favor de la medida, consideran que no es apropiado avanzar en la cuestión ya que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe debe decidir sobre la constitucionalidad o no de la norma.





A pesar de este contexto, desde el Cuec (Centro Unión de Empleados de Comercio) aseguran que van a insistir con la iniciativa y van a reclamar a los legisladores locales que lleven el debate al recinto.

Embed #SantaFe Descanso Dominical: La Corte Suprema provincial admitió la queja de la provincia y dos ciudades ► https://t.co/GaasEciJ6W pic.twitter.com/dFoOhs3iff — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) March 21, 2017



En diálogo con Diario UNO, el subsecretario gremial del sindicato, Edgardo Coria, expresó: "Nosotros no desistimos. Nosotros intentamos que el tema se trate en el Concejo pero nunca lo hicieron. Son ellos quienes tienen que tomar la decisión. A la esperanza nunca la perdemos. Tenemos que ver ahora cómo se conforma el Concejo este año. Vamos a empezar nuevamente las conversaciones y ver qué respuesta obtenemos de ellos".

El referente sindical aclaró: "Nunca hemos bajado los brazos. Nosotros estuvimos reunidos el año pasado con Simoniello y no fue tratado. Creemos que el reclamo es justo. Vamos a seguir luchando para que se otorgue de una vez".





Coria informó que en la provincia de Santa Fe "hay cerca de 22 localidades que cuentan con el descanso dominical".

En el Concejo, desde la oposición reconocen que la indefinición judicial dilata los tiempos y por lo tanto la presentación de un proyecto para que el mismo sea discutido. Advierte que "será difícil" avanzar sin una decisión "a fondo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la constitucionalidad o no de la norma.





En diálogo con Diario UNO, el edil justicialista Ignacio Martínez Kerz comentó: "No hay proyecto presentado en el Concejo. Lo que sucede es que se abrió una instancia judicial. Obviamente que será necesario que finalice esa instancia para avanzar en lo legislativo. La verdad es que hoy, con todas las presentaciones judiciales, es difícil avanzar en el Concejo".





A pesar de esa situación, advirtió: "Cuando veamos la posibilidad vamos a presentar el proyecto y, si logramos los consensos, aprobarlo". Igualmente, el concejal insistió: "Primero tenemos que ser respetuosos de la Justicia y que determine lo antes posible la cuestión de fondo. Conceptualmente estoy a favor del descanso dominical".

Embed Es inconstitucional la ley de descanso dominical ► https://t.co/yuEIBwziqa pic.twitter.com/PRARsXHfB9 — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) December 26, 2016



Consultado sobre las dificultades de discutir el proyecto en este contexto, consideró: "Yo creo que sí. Inclusive con la controversia que hay en Rosario, que es una ciudad con características similares a Santa Fe. Hay una pelea judicial permanente".





Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe resolvió en su acuerdo del martes admitir el recurso de queja presentado por la provincia de Santa Fe y las municipalidades de las ciudades de Reconquista y Avellaneda, contra el fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de esa ciudad, que declaró la inconstitucionalidad del descanso dominical para los trabajadores de grandes supermercados.





Por lo tanto, los supermercados de Reconquista y Avellaneda deberán volver a cerrar sus puertas hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo: si se trata de una norma constitucional o no.