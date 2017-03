El diario El Litoral denunció un hackeo a su sitio web que incluyó la amenaza a una fiscal

En un primer párrafo, el supuesto hacker escribió: "Estos últimos dos meses han estado publicando noticias que me molestan bastante. Se metieron con asuntos en los que no tenían que meterse, por lo tanto a partir de hoy este diario va a publicar noticias que no involucren a personas que me importan".



"Sus servidores fueron hackeados y varias computadoras de sus redactores satisfactoriamente han sido infectadas. Mi objetivo es observar que hagan las cosas por el camino correcto, osea, no publicar cualquier estupidez y difamar a una persona sin medir las consecuencias", continuó.



A través de las redes sociales, la empresa periodística comunicó: "El sitio web ha sido víctima de un ataque cibernético".



En los últimos dos meses, el caso más resonante en el cual trabajó la fiscal Lucila Nuzzo fue el de las estafas con tarjetas de créditos realizadas desde la ciudad de Santa Fe.



Pasadas las 11 de esta mañana, el sitio de noticias ya había sido reestablecido.



Esta mañana el diario El Litoral de Santa Fe denunció que su sitio web de noticias fue hackeado. El presunto ataque cibernético tendría como objetivo amedrentar a una fiscal del Ministerio Público de la Acusación."La fiscal Nuzzo debería pensar dos veces las pelotudeces que dice", se pudo leer en la portada de la web de El Litoral.